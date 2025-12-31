أسدل الستار على مرحلة المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، بختام مميز لواحدة من أفضل النسخ التي تشهدها البطولة القارية، من حيث التنظيم الاستثنائي من المغرب والمنافسة الشرسة على بطاقات التأهل لأدوار خروج المغلوب.

الختام كان من خلال سيناريو مثير استمر حتى الثواني الأخير من مباراتي المجموعة السادسة بين (الكاميرون ضد موزمبيق) و(كوت ديفوار ضد الجابون)، حيث تعلقت تذاكر التأهل الثلاث حتى أطلق الحكام صافراتهم، بعد ريمونتادا من الأسود غير المروضة والأفيال، تغيرت على إثرها الحسابات بالكامل.

ففي الملعب الكبير لأكادير عاد منتخب الكاميرون في النتيجة بعد تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة (2-1)، وبينما كان أنصاره يحتفلون بهذا الانتصار في ظل خسارة غريمهم الأزلي كوت ديفوار بهدفين دون رد من الجابون، تحولت هذه الاحتفالية إلى أحزان في أقل من 7 دقائق، حيث عادت الأفيال من بعيد وفازت (3-2).

هذه النتائج أعادت كوت ديفوار إلى صدارة المجموعة بـ7 نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على الكاميرون صاحبة تذكرة الوصيف، بينما أنقذ القدر موزمبيق بتذكرة تأهل ضمن أفضل منتخبات حلت في المركز الثالث، لتلحق بهما إلى دور الـ16، بينما تذيل أسود الجابون المجموعة بدون أي نقاط بعد الهزيمة في المباريات الثلاث.

وفي السطور التالية، ترصد النسخة العربية من "Goal" السيناريوهات المثيرة التي رسمت الشكل النهائي لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية وأشعلت المنافسة مبكرًا في الأدوار الإقصائية.