"لو كنت مكانه لأغلقت أذني" .. روبرتو فيرمينو يحذر فينيسيوس جونيور ويسترجع ذكرياته المؤلمة مع ريال مدريد!

رفض النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول السابق، الدبلوماسية عند الحديث عن اختياراته لأفضل اللاعبين في الكرة العالمية حاليًا، لكنه انحاز إلى ابن جلدته فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد.

واستقبل فيرمينو صحيفة "ماركا" الإسبانية في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يواصل مسيرته الكروية مع نادي السد في دوري نجوم قطر، وأجرى حوارًا تحدث خلاله عن أغلب الأمور.

فيرمينو، المولود في مدينة ماسايو بولاية ألاجواس البرازيلية عام 1991، استعرض خلال اللقاء رؤيته للمباراة المرتقبة بين فريقه السابق ليفربول ونادي ريال مدريد، كما تحدث عن أبرز النجوم العالميين، وتطرق إلى تجربته الشخصية في مواجهة النادي الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا.