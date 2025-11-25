"بكيت في الحمام" .. لوكا مودريتش يكشف عن اللحظة الأصعب في مسيرته ووداع ريال مدريد

يُعد لوكا مودريتش واحدًا من أعظم لاعبي الوسط في تاريخ كرة القدم، حيث امتدت مسيرته من ملاعب كرواتيا المتواضعة إلى أندية الصفوة في أوروبا، وصولًا إلى قيادة منتخب بلاده لتحقيق إنجازات تاريخية.

وُلد مودريتش في مدينة زادار عام 1985، وبدأ مسيرته الكروية في نادي زادار المحلي قبل أن ينتقل إلى دينامو زغرب عام 2000، ومع الفريق الكرواتي العريق، صعد للفريق الأول عام 2003، لكنه احتاج إلى خبرة إضافية، فخاض تجارب إعارة مع زرينيسكي موستار في البوسنة والهرسك، ثم إنتر زابريشيتش، حيث صقل مهاراته في مواجهة كرة القدم للكبار.

وعاد مودريتش إلى دينامو زغرب ليصبح أحد أبرز لاعبيه بين عامي 2003 و2008، حيث لعب 94 مباراة وسجل 26 هدفًا، وحقق ثلاثة ألقاب دوري محلي وكأس كرواتيا، ليؤكد أنه بات جاهزًا للانتقال إلى مستوى أعلى.

وفي عام 2008، انتقل مودريتش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة توتنهام هوتسبير، وهناك، خاض 127 مباراة وسجل 13 هدفًا، وأصبح أحد أبرز لاعبي الوسط في البريميرليج، بفضل رؤيته الميدانية وقدرته على التحكم في نسق المباريات، لينتقل بعد 4 سنوات إلى ريال مدريد.

ومع النادي الملكي، عاش حقبة ذهبية امتدت لأكثر من عقد، حيث حقق خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس العالم للأندية، وفي عام 2018، توّج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، ليكسر هيمنة ميسي ورونالدو التي استمرت لعقد كامل.

وفي صيف 2025، انتقل مودريتش إلى ميلان الإيطالي، ليواصل مسيرته في عمر الأربعين، مقدماً خبرته الكبيرة للفريق في الدوري الإيطالي، ومثبتاً أن العمر لم يكن عائقاً أمام استمرار عطائه.

وعلى الصعيد الدولي، خاض 194 مباراة مع المنتخب الكرواتي سجل خلالها 28 هدفاً، وكان أحد أبرز نجوم الفريق الذي حقق وصافة كأس العالم 2018 في روسيا، ثم الميدالية البرونزية في مونديال قطر 2022.