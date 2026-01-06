"ما فعله غير قانوني وارجعوا إلى لائحة الفيفا" .. ماتيو لاهوز يدين حارس برشلونة في واقعة ديربي كتالونيا المثيرة للجدل!

أثار الحكم الإسباني السابق ماتيو لاهوز، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته بشأن واقعة مثيرة للجدل خلال مباراة برشلونة أمام إسبانيول، التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب "كورنيا إل برات"، ضمن منافسات الدوري الإسباني وانتهت بفوز الفريق الكتالوني.

وأدان ماتيو لاهوز حارس برشلونة بسبب تصرفه المثير للجدل خلال مباراة الديربي، حيث قام بدفع زميله جيرارد مارتين من أجل إنقاذ مرماه من هدف محقق، وهو ما اعتبره الحكم الإسباني سلوكًا غير رياضي ويستحق الحارس الإسباني العقوبة الإدارية عليه، مشيرًا إلى أن ذلك الرأي يستند إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".