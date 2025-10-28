تأكد غيابه عن لقاء إلتشي .. نزيل جديد في مستشفى برشلونة يضاعف مصائب ما بعد الكلاسيكو!

منذ انضمامه إلى صفوف نادي برشلونة في صيف عام 2022 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر، أثبت المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن نفسه كعنصر أساسي في الخط الخلفي للفريق الكتالوني.

ويتميز كريستنسن بالهدوء، والتمركز الذكي، والقدرة على إخراج الكرة من الخلف بسلاسة، وهي صفات جعلته خيارًا مفضلًا لدى المدرب السابق تشافي هيرنانديز في أغلب المباريات الكبرى.

وخلال موسمه الأول، ساهم كريستنسن في تعزيز صلابة الدفاع، وكان جزءًا من المنظومة التي قادت برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2022-2023، حيث شكّل ثنائيًا متماسكًا مع رونالد أراوخو في قلب الدفاع، كما شارك في مباريات دوري أبطال أوروبا وكأس الملك، وقدم مستويات مستقرة رغم بعض الإصابات التي أبعدته لفترات قصيرة.

وعلى الصعيد الدولي، حافظ كريستنسن على مكانته في منتخب الدنمارك، وشارك في عدة بطولات كبرى، مما عزز من خبرته وشخصيته القيادية داخل غرفة الملابس.

ومع استمرار تطوره، يُنظر إليه كأحد الركائز الدفاعية التي يعوّل عليها برشلونة في مشروعه المستقبلي، خصوصًا في ظل الحاجة إلى الاستقرار الدفاعي في المنافسات المحلية والأوروبية.

