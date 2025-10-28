Getty Images Sport
"من بحق الجحيم يكون كارباخال؟".. رئيس برشلونة الأسبق يفتح النار على قائد ريال مدريد!
ريال مدريد يبتعد بصدارة الدوري الإسباني
شارك كارباخال بديلًا لزميله فيدي فالفيردي في الشوط الثاني، من فوز ريال مدريد الصعب والغالي بنتيجة 2-1 على الغريم برشلونة، في ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
سجل الميرينجي مبكرًا عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 22، قبل أن يتعادل برشلونة بواسطة فيرمين لوبيز في الدقيقة 38، لكن جود بيلينجهام أعاد الكفة لصالح ريال مدريد سريعًا بعد 5 دقائق فقط.
بهذه النتيجة، عزز ريال مدريد من صدارته لجدول ترتيب الليجا، حيث رفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة.
ماذا فعل كارباخال بعد صافرة النهاية؟
فور إطلاق الحكم سوتو جرادو صافرة نهاية المباراة، دخل كارباخال في اشتباك مع النجم الشاب لامين يامال بسبب تصريحات الأخير، التي ألمح فيها إلى أن "ريال مدريد يسرق النتائج".
تصرف قائد ريال مدريد اعتبره مسؤولو برشلونة سلوكًا غير لائق، حيث شن جوان جاسبارت، الرئيس الأسبق للنادي الكتالوني هجومًا لاذعًا عليه، متسائلاً "من بحق الجحيم يكون كارباخال؟". كما وصف لويس كاراسكو، مدير حملة لابورتا، تصرفات نجم الميرينجي بـ"الهمجية"، "الخبيثة"، "المتنمرة"، و"المثيرة للاشمئزاز".
ماذا قال رئيس برشلونة الأسبق عن كارباخال؟
جوان جاسبارت، رئيس نادي برشلونة من يوليو عام 2000 إلى فبراير 2003، كان قاسيًا جدًا مع داني كارباخال بسبب موقفه مع لامين يامال في نهاية الكلاسيكو، حيث قال في مقابلة مع صحيفة "سبورت": "من بحق الجحيم يكون كارباخال؟ بالكاد سمعت عن هذا اللاعب، وأنتم تقومون بتعظيمه. ولكن من هو؟ إنه رجل انتهى بالفعل. لا أشك في أنه كان لاعبًا رائعًا، ولكن لا شيء أكثر".
أما لويس كاراسكو، فأضاف في نفس البرنامج الحواري: "كارباخال تصرف كهمجي في الكلاسيكو، لن أجرؤ أبدًا على القول إن كارباخال همجي، لأنني لا أعرفه... ولكن في الكلاسيكو تصرف بطريقة خبيثة جدًا"، متهمًا بأنه "لا يتصرف بما يليق بشارة قيادة ريال مدريد التي يحملها".
وختم: "كارباخال تصرف مثل فتى الحي، الذي عندما يكون المنافس مصابًا بالفعل يذهب ويدوس على رأسه أمام المجموعة بأكملها حتى يهتفوا له. وهذا مثير للاشمئزاز، ولن أقول إن داني كارفاخال مثير للاشمئزاز، لكنه تصرف بطريقة مثيرة للاشمئزاز".
ماذا بعد لبرشلونة وريال مدريد؟
فريق برشلونة الأول لكرة القدم يُعاني من مشاكل عديدة، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ أثرت على مستواه في كثير من المباريات، محليًا وقاريًا. أبرز هذه المشاكل؛ هي الإصابات العديدة التي ضربت أبرز النجوم الأساسيين، علمًا بأن النادي الكتالوني يعاني من غياب "داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي وجافي ومارك أندريه تير شتيجن ورافينيا وكريستينسن وجوان جارسيا".
بعد الفوز على أولمبياكوس في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع بجدول الترتيب العام، وتنص لوائح دوري أبطال أوروبا، على تأهُل أصحاب المراكز الثمانية الأوائل في مرحلة الدوري، إلى ثمن النهائي بشكلٍ مباشر؛ بينما تخوض الفرق من الترتيب التاسع وحتى الرابع والعشرين مواجهات الملحق (ذهاب وإياب).
أما في الدوري، فقد ابتعد برشلونة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد في سباق الصدارة، حيث رفع الميرنجي رصيده إلى 27 نقطة من 10 مباريات (سقط في مباراة واحدة أمام أتلتيكو مدريد)، أما البارسا فقد خسر مباراتين (ريال مدريد وإشبيلية) وتعادل أمام رايو فاييكانو، مع 7 انتصارات.
عقب الكلاسيكو، يواجه نادي برشلونة جدولاً مزدحماً وحاسماً خلال شهر نوفمبر 2025، حيث سيخوض الفريق ست مباريات مقسمة بين المنافسات المحلية والأوروبية.
على صعيد الدوري الإسباني، يلعب برشلونة أربع مباريات، يبدأها باستضافة إلتشي، ثم يحل ضيفاً على سيلتا فيجو.
وفي وقت لاحق من الشهر، يعود الفريق لاستقبال خصمين على أرضه، هما أتلتيك بيلباو وديبورتيفو ألافيس.
أما في دوري أبطال أوروبا، فتنتظر برشلونة مواجهتان قويتان خارج ملعبه، حيث يسافر لملاقاة كلوب بروج ثم تشيلسي.
أما ريال مدريد، الذي يحتل صدارة الترتيب العام لدوري الأبطال، متساويًا في النقاط مع باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وإنتر وآرسنال بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، وها هو يبتعد بصدارة الليجا، فيستعد لمباريات مهمة قبل نهاية 2025.
ينتظر فريق المدرب تشابي ألونسو جدول مباريات مزدحم وحاسم خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، يستهله "الميرينجي" بمواجهة قوية على أرضه أمام فالنسيا في 4 نوفمبر، قبل أن يرحل لمواجهة ليفربول في قمة أوروبية مرتقبة يوم 9 نوفمبر. ويستكمل الفريق الأبيض مشواره بلقاءات هامة ضد رايو فاليكانو وإلتشي وأوليمبياكوس.
ويشهد شهر ديسمبر صدامات من العيار الثقيل، أبرزها استضافة مانشستر سيتي في 14 ديسمبر، ومواجهة سيلتا فيجو، قبل أن يختتم العام بمباريات ضد ألافيس ومواجهة كلاسيكية مرتقبة أمام إشبيلية.
