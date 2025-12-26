فريق الأحلام الذي لم يكتمل .. كواليس فشل خطة "أسطورة برشلونة" لجعل زين الدين زيدان قائد عصر نهضة البارسا!

كان كرويف يرى أن وجود زيدان سيحل مشكلة الوسط بشكل كامل، فيما يضمن بلان بناء اللعب من الخلف، أما جوركاييف فكان بالنسبة له المهاجم المثالي داخل منطقة الجزاء، ليس كرقم تسعة تقليدي، بل كلاعب قادر على التراجع لاستلام الكرة وصناعة اللعب.

في المقابل، لم يكن لويس إنريكي أو خوان أنطونيو بيتزي ضمن طلباته، إذ جاءا لاحقًا بعد رحيله.

الصحفي خافي توريس، أشار إلى أن فكرة التعاقد مع ثلاثة لاعبين فرنسيين أثارت بعض الشكوك حينها، لكنها بدت صائبة بالنظر إلى ما حدث لاحقًا، ففي بطولة أوروبا 1996 كان المنتخب الفرنسي مفاجأة البطولة قبل أن يخرج بركلات الترجيح أمام إيطاليا، ثم فاز بكأس العالم 1998 وببطولة أوروبا 2000.

توريس أكد أن كرويف كان على حق مرة أخرى في رؤيته المستقبلية، وأضاف: "إذا جمعت هؤلاء اللاعبين مع جيل الكويتا ديل ميني، ومع وجود جوارديولا وفيجو وبعض العناصر الموجودة بالفعل، فستحصل على فريق عظيم. ربما لا يحقق كل إنجازات فريق الأحلام الأول، لكنه كان سيكون فريقًا كبيرًا بحق".