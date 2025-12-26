FRANCE-SPORTS-FOOTBALL-BALLON-D-OR-OUSMANE-DEMBELE-ARRIVALAFP
محمد سعيد

من أجل الجائزة الثالثة .. عثمان ديمبيلي يتخلف عن رحلته مع مبابي إلى المغرب لدعم أشرف حكيمي!

النجم الفرنسي يبقى في دبي حتى تنتهي فترة إجازته

تخلف النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان عن رحلته إلى المغرب التي تناولتها وسائل الإعلام الفرنسية بشكل موسع خلال الساعات الماضية، برفقة صديقه وزميله السابق كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، كانت قد أكدت في وقت سابق أن كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي سيكونان على رأس الحضور في مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، لدعم زميلهما أشرف حكيمي، خلال مشاركته مع أسود أطلس في مباراة مالي ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا بالمغرب.

ويتوقع أن يدفع وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغربي، بالنجم أشرف حكيمي في التشكيلة الأساسية لأسود أطلس خلال مباراة مالي لأول مرة منذ فترة طويلة، حيث كان غائبًا عن المباراة الافتتاحية بسبب الإصابة، بينما تعافى سريعًا من أجل المشاركة مع منتخب بلاده في هذا الحدث الذي يستضيفه المغرب ويطمع في التتويج به.

  • ديمبيلي يتخلف عن رحلة المغرب

    أكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن جناح باريس سان جيرمان، عثمان ديمبيلي، لن يتوجه إلى المغرب كما كان متوقعًا في الأيام الماضية، حيث يتواجد حاليًا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

    ويشارك النجم الفرنسي في حفل جوائز "جلوب سوكر" المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، حيث يُعد المرشح الأبرز للفوز بجائزة كأفضل لاعب لعام 2025، في ظل منافسة شرسة مع الرباعي فيتينيا (باريس سان جيرمان)، كيليان مبابي (ريال مدريد) ورافينيا ولامين يامال ( برشلونة).

  • FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP

    ديمبيلي يكتفي بدعم صديقه عن بعد

    وجود ديمبيلي في الإمارات يستبعد، في هذه المرحلة، إمكانية سفره إلى المملكة المغربية، بعدما كان من المنتظر أن ينضم إلى زميله كيليان مبابي لحضور مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره المالي، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي ستقام مساء اليوم الجمعة.

    وكانت التوقعات تشير إلى حضور ديمبيلي إلى جانب مبابي لدعم صديقهما في باريس سان جيرمان، الدولي المغربي أشرف حكيمي، خلال المواجهة المرتقبة.

    إلا أن التزامات شخصية للنجم الفرنسي، المتوج مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، حالت دون ذلك، ليكتفي بدعم حكيمي من بعيد.

    وبهذا، يغيب ديمبيلي عن الأجواء الإفريقية المباشرة، في وقت يترقب فيه عشاق كرة القدم العالمية حفل "جلوب سوكر" الذي قد يشهد تتويجه بجائزة جديدة تضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات.

  • باريس سان جيرمان الأكثر حضورًا في "جلوب سوكر"

    استأثر نادي باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بالحصة الأكبر من الترشيحات ضمن القوائم النهائية؛ إذ ينافس النادي ضمن فئة أفضل نادٍ للرجال أمام برشلونة وتشيلسي وفلامنجو وليفربول.

    كما يتنافس المدير الفني لباريس سان جيرمان لويس إنريكي على جائزة أفضل مدرب مع تشابي ألونسو (ريال مدريد)، وميكل أرتيتا (أرسنال)، وهانسي فليك (برشلونة)، وإنزو ماريسكا (تشيلسي).

    وبدورهما، وصل ثنائي باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي وفيتينيا إلى قائمة المرشحين النهائيين للفوز بجائزة أفضل لاعب، إلى جانب كل من كيليان مبابي من ريال مدريد ورافينيا ولامين يامال من برشلونة. 

  • عثمان ديمبيلي وموسم للتاريخ مع باريس

    عثمان ديمبيلي قدم موسمًا استثنائيًا 2024-2025 مع باريس سان جيرمان، حيث قاد الفريق لتحقيق إنجازات تاريخية والجمع بين 6 ألقاب كبرى، ما أهّله للتتويج بالكرة الذهبية وجائزة "ذا بيست" من الفيفا عن عام 2025. 

    شهد موسم ديمبيلي 2024-2025 تحولًا كبيرًا في مسيرته الكروية، إذ لعب دورًا محوريًا في قيادة باريس سان جيرمان نحو تحقيق رباعية تاريخية تضمنت الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، إضافة إلى الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي.

    تألقه في البطولة الأوروبية كان لافتًا، حيث سجل ثمانية أهداف وصنع ستة أخرى، ليصبح اللاعب الأكثر تأثيرًا في مشوار الفريق القاري، كما أنهى الموسم متصدرًا قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 21 هدفًا، إلى جانب مساهمته بـ35 هدفًا في جميع المسابقات.  

    هذا الأداء المذهل جعل ديمبيلي يحصد لقب أفضل لاعب في دوري الأبطال والدوري الفرنسي، قبل أن يتوج بالكرة الذهبية في سبتمبر 2025، ثم يضيف جائزة "ذا بيست" في ديسمبر من العام نفسه، ليصبح أول لاعب في تاريخ باريس سان جيرمان يجمع بين الجائزتين في موسم واحد.
    ونجاحه لم يكن فرديًا فقط، بل انعكس على الفريق ككل، حيث قاد زملاءه بروح عالية وأداء ثابت، مثبتًا أنه أصبح النجم الأول في كرة القدم العالمية.

