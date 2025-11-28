Hansi FlickGetty Images
محمد سعيد

3 صفقات لا غنى عنها .. هانزي فليك يحدد طلباته لترميم جدران برشلونة بعد الضربة الإنجليزية

المدرب الألماني يكتشف ثغرات فريقه بعد موقعة تشيلسي

أكد المدرب الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، أن أولويات فريقه في سوق الانتقالات لعام 2026 باتت واضحة، مشددًا على ضرورة تدعيم الفريق في ثلاثة مراكز أساسية لكسر حالة الضعف التي ظهرت في التشكيلة مؤخرًا.

واتفق فليك مع المدير الرياضي ديكو على أن النادي بحاجة إلى قلب دفاع أعسر، جناح قادر على صناعة الفارق، إضافة إلى مهاجم صريح رقم 9 يمثل مشروعًا طويل الأمد للنادي.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي برشلونة لاستعادة قدرته التنافسية بعد سلسلة من الإخفاقات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

  • فليك يحدد خريطة إعادة بناء برشلونة

    خسارة برشلونة القاسية أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، جاءت لتؤكد على محدودية الفريق الحالي، حيث ظهر فريق هانزي فليك مفككًا وبعيدًا عن المستوى المطلوب لمقارعة كبار القارة.

    هذه النتيجة لم تكن سوى حلقة جديدة في سلسلة من الإخفاقات التي كشفت عن مشاكل هيكلية مزمنة، زادتها الإصابات وعدم التوازن التكتيكي وغياب التخصصات وضوحًا، لتضع النادي تحت ضغط داخلي متزايد مع تراجع الفريق خلف ريال مدريد في الليجا وحاجته لتسع نقاط لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16.

    وبحسب ما أوردت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قد فليك اجتماعات مع المدير الرياضي ديكو واللجنة المكلفة بتخطيط مستقبل الفريق، حيث اتفقوا على ثلاث أولويات رئيسية في سوق الانتقالات المقبل: "التعاقد مع قلب دفاع أعسر، جناح جديد، ومهاجم صريح رقم 9".

    ويُعد ملف المدافع الأيسر الأكثر إلحاحًا، بعد رحيل إينيجو مارتينيز الذي ترك الفريق، ما أجبر باو كوبارسي على أدوار غير مريحة وأفقد برشلونة القدرة على ضبط خط التسلل وبناء اللعب من الخلف بفاعلية.

    ورغم رغبة النادي في معالجة هذه الثغرة في يناير، فإن قيود اللعب المالي النظيف وصعوبة سوق الشتاء تجعل الأمر معقدًا، لتبقى الخيارات المطروحة واضحة: جونسالو إيناسيو، جييسون مورييو، نيكو شلوتربك، لويس بينديتي، إضافة إلى مارك جيهي الذي ينتهي عقده مع كريستال بالاس في يونيو 2025.

    أما بقية المراكز فستنتظر الصيف، لكن فليك شدد على أن تعزيز العمود الفقري للفريق بات ضرورة لا مفر منها إذا أراد برشلونة العودة إلى المنافسة على أعلى المستويات.

    • إعلان
  • RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    رغبة ملحة لدى هانزي فليك

    تسلط خطة الانتقالات التي وضعها برشلونة الضوء على حقيقة أعمق في مشروعه الحالي: من دون تعزيزات هيكلية، لن يكون الفريق قادرًا على الحفاظ على المستوى المطلوب لمنافسة كبار أوروبا مثل ريال مدريد، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ وأندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ويُعد مركز قلب الدفاع الأكثر إلحاحًا، حيث يتفق المدرب هانزي فليك والمدير الرياضي ديكو على أن وجود مدافع أعسر طبيعي أمر لا غنى عنه، بينما تشير التقارير إلى أن أليساندرو باستوني ونيكو شلوتربيك هما أبرز المرشحين، مع اعتبار مدافع دورتموند خيارًا أكثر واقعية نظرًا لبند الإفراج البالغ نحو 60 مليون يورو، فيما يُتوقع أن تكون المفاوضات مع إنتر بشأن باستوني أكثر تعقيدًا.

    لكن التحديات لا تتوقف عند الدفاع، فمع دخول روبرت ليفاندوفسكي عامه الأخير في عقده واقترابه من سن الـ38، يدرك النادي أن التعاقد مع مهاجم جديد أصبح ضرورة.

    ويُعجب برشلونة داخليًا بخوليان ألفاريز، رغم أن موقف مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد يعقد أي محاولة لضمه، كما أن بند الإفراج عن هاري كين البالغ 65 مليون يورو يجعله خيارًا مطروحًا، إلى جانب أسماء أخرى مثل سيرهو جيراسي وإيتا إيونج.

    أما ملف الجناح، فيبقى حاضرًا على أجندة الإدارة، مع تفضيل لاعب متعدد الاستخدامات قادر على شغل الجانبين، ويبرز خيار ماركوس راشفورد الذي قد يصبح متاحًا مقابل 30 مليون يورو إذا قرر مانشستر يونايتد بيعه في الصيف، لكن برشلونة سيعيد تقييم وضعه قبل اتخاذ القرار النهائي.

  • التقييمات الداخلية والواقع المالي

    ترى قيادة برشلونة أن تراجع أداء بعض الأسماء التي كان يُفترض أن تشكل العمود الفقري للفريق، مثل داني أولمو، جول كوندي، باو كوبارسي ولامين يامال، يعود جزئيًا إلى عدم التوازن داخل التشكيلة والاعتماد المفرط على العناصر الشابة.

    ويؤكد مسؤولو النادي أن نجاح المشروع لا يمكن أن يقوم فقط على اللاعبين الصاعدين في مواجهة متطلبات المنافسة النخبوية أسبوعًا بعد آخر.

    وفي الوقت نفسه، تواصل قواعد اللعب المالي النظيف تقييد مرونة الإدارة في السوق، إلا أن الرئيس خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو يعتبران أن صيف 2026 سيكون حاسمًا ولا يقبل المساومة.

    وتشير التوقعات إلى أن برشلونة سيقدم على استثمار كبير لإعادة بناء الفريق، إذ تدرك الإدارة أن أي تأجيل إضافي سيعرض النادي لخطر الابتعاد أكثر عن كبار القارة الأوروبية.

  • FC Barcelona Unveil New Head Coach Hansi FlickGetty Images Sport

    صيف حاسم في الانتظار

    يركّز برشلونة في الوقت الراهن على تقليص الفجوة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني وضمان التأهل إلى الأدوار المتقدمة في دوري أبطال أوروبا، غير أن جزءًا كبيرًا من تخطيط الإدارة بات موجّهًا بالفعل نحو موسم 2026.

    المدرب هانزي فليك، المدير الرياضي ديكو، والرئيس خوان لابورتا يتفقون على أن الفريق بحاجة إلى ثلاث صفقات أساسية: قلب دفاع يعيد التوازن للخط الخلفي، مهاجم يعيد التهديد الهجومي، وجناح يمنح العمق المطلوب في الأطراف.

    ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، ستتجه الأنظار إلى ما يمكن تحقيقه في يناير رغم محدودية الخيارات، قبل أن يحل الصيف الحاسم الذي سيحدد ملامح المشروع الجديد.

    وتدرك الإدارة أن المخاطرة كبيرة: من دون إعادة بناء جريئة، سيظل المشروع معرضًا للتراجع، لكن مع التعاقدات المناسبة يؤمن فليك بأن برشلونة قادر على العودة إلى صفوف النخبة الأوروبية أسرع مما يتوقع الكثيرون.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد