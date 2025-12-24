من جديد يتورط نادي مانشستر سيتي في اتهامات بالعمل في الكواليس من أجل إخفاء أي معلومات تدينه بارتكاب مخالفات مالية على مدار 9 سنوات في الفترة من 2009 وحتى 2018، فيما يعرف إعلاميًا بقضية الـ115 اتهامًا.
"حاولوا فصلي من عملي بعدما كشفت ممارساتهم غير المشروعة" .. صحفي شهير يهاجم إدارة مانشستر سيتي ويهدد بفضحها قريبًا!
ممارسات غير مشروعة
نشر جيانلوكا كيانتي، الكاتب الصحفي في صحيفة "ذا إيكو"، تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، كشف خلالها عن علمه بوجود محاولات من نادي مانشستر سيتي لفصله من عمله، بسبب نشره تقارير تدين النادي الإنجليزي وتؤكد قيامه بممارسات غير مشروعة في إدارة عملياته الرياضية.
وكتب جيانلوكا في تغريدته: "حاول نادي مانشستر سيتي فصلي من العمل بسبب تقريري عن ممارساتهم المالية غير المشروعة".
وأضاف: "أنا ملتزم بشروط تمنعني من الحديث عن الموضوع لمدة ستة أشهر أخرى، لكن عندما أفعل، سأكتب مقالًا شيقًا ومقلقًا حول الممارسات الإدارية الخاطئة التي تُدار بها الأندية الإنجليزية".
مانشستر سيتي و115 تهمة
منذ فبراير 2023، تم توجيه ما لا يقل عن 115 تهمة إلى مانشستر سيتي، تتعلق بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف والإنفاق، وطوال هذه القصة الطويلة، قيل إن مانشستر سيتي قد يتعرض لعقوبات تتراوح بين خصم نقاط وبطولات وحظر التعاقد مع لاعبين جدد أو الطرد الكامل من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويواجه مانشستر سيتي اتهامات بتقديم معلومات مالية غير دقيقة وعدم التعاون مع التحقيقات التي غطّت فترة تسعة مواسم بين عامي 2009 و2018، بينما النادي السماوي أكد دومًا براءته، نافيًا ارتكاب أي مخالفات، وما زال يقاتل خلف الكواليس من أجل تبرئة اسمه.
واستعرضت لجنة مستقلة جميع الأدلة، واستمع أعضاؤها إلى مرافعات جميع الأطراف في هذا الجدل الطويل، قبل أن تُختتم الجلسات في المركز الدولي لتسوية النزاعات أواخر عام 2024، وحتى الآن، لم يصدر الحكم النهائي، ما يترك الجميع في حالة ترقب لقرار قد تكون له عواقب بعيدة المدى.
ومن المتوقع أن يطيل مانشستر سيتي قضية الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف "لأجل طويل"، حيث يستعد العملاق الإنجليزي لإنهاء الأمر "في المحاكم".
- Getty Images Sport
ثقة جوارديولا في براءة مانشستر سيتي
بعد استحواذ مجموعة أبوظبي المتحدة على النادي في عام 2008، فاز مانشستر سيتي بثمانية ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا 2023.
وفاز النادي بثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي وستة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية خلال نفس الفترة.
كل هذه الألقاب تأتي في الفترة المتهم خلالها مانشستر سيتي بارتكاب المخالفات المالية، لكن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب الفريق الحالي والذي تولى قيادة الفريق في 2016، أكد ثقته في براءة النادي من هذه الاتهامات.
عندما سُئل في فبراير من هذا العام عن الموعد الذي يتوقع فيه صدور القرار، قال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا: "أعتقد أنه في غضون شهر واحد سيصدر الحكم والعقوبة. بعد ذلك، سنرى رأيي فيما حدث حتى الآن".
وفي حديثه في سبتمبر 2024، عندما كانت الجلسة على وشك البدء، قال جوارديولا إنه يتفق مع خافيير تيباس، رئيس الدوري الإسباني ومنتقد مانشستر سيتي، في أن بقية أندية الدوري الإنجليزي تريد معاقبة فريقه على المخالفات المزعومة.
وقال جوارديولا: "لأول مرة أتفق مع تيباس. جميع فرق الدوري الإنجليزي تريد أن يتم معاقبتنا، هذا أمر مؤكد. لكن لهذا السبب أقول للسيد تيباس وفرق الدوري الإنجليزي، انتظروا قرار اللجنة المستقلة. العدالة موجودة في الديمقراطية الحديثة. الأمر ليس أكثر تعقيدًا من ذلك".
وأنهى حديثه: "لا أعرف ما إذا كان هو محامياً أو ما إذا كانت بقية فرق الدوري الإنجليزي الممتاز محامين، لذا أطلب ذلك. حدث ذلك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نعتقد أننا لم نفعل أي شيء خاطئ".
ما التالي لمانشستر سيتي؟
يعيش مانشستر سيتي حاليًا مرحلة مستقرة على مستوى النتائج، حيث يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، متخلفًا بفارق نقطتين فقط عن آرسنال المتصدر، بينما تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على برينتفورد (2-0).
ويستعد النادي السماوي لمواجهة مثيرة في البريميرليج عندما يحل ضيفًا على نوتينجهام فورست بملعب سيتي جراوند السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعدها يخوض مانشستر سيتي مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام سندرلاند، تشيلسي، برايتون، مانشستر يونايتد، وولفرهامبتون، والتي يسعى خلالها لجمع أكبر عدد من النقاط من أجل مواصلة ملاحقة آرسنال على صدارة البريميرليج.
وفي الأسبوع الأخير من يناير 2026، سيختتم مانشستر سيتي مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه بودو جليمت وجلطة سراي، بالجولتين الأخيرتين من مرحلة الدوري، حيث يأتي حاليًا في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.