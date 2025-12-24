صامويل إيتو عن طموحه في رئاسة الكاميرون: هذا السؤال يسبب 99% من مشاكلي!

تطرّق رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، يوم الأربعاء، إلى الشائعات المتزايدة حول طموحاته السياسية ورغبته المحتملة في قيادة البلاد والفوز بمقعد رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن هذا الموضوع يسبب له "99% من المشاكل"، ما دفعه إلى تجنّب الإجابة المباشرة.

ففي مقابلة مع صحيفة "لوموند إفريقيا"، على هامش مشاركة منتخب الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2025 أمام منتخب الجابون، تحدث إيتو عن أهداف المنتخب الوطني، وعن الصعوبات التي يواجهها في إدارة الاتحاد منذ توليه المنصب عام 2021.