اتخذ النيجيري جون أوبي ميكيل، لاعب تشيلسي السابق، اتجاهًا آخر لانتقاد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مبتعدًا عن النقد اللاذع وتحميله نتائج الفريق السلبية بمفرده، ومسلطًا الضوء على واقعة قد تكون سببًا في تراجع مستواه.
بسبب "قُربه من فاجعة ليفربول" .. نجم تشيلسي السابق يرفض القسوة على محمد صلاح!
ليفربول في مرحلة حرجة
يمر ليفربول حاليًا بمرحلة غير جيدة بالمرة، بعد سلسلة الهزائم المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالخسارة الرابعة التي تلقاها السبت الماضي على يد برينتفورد، ليضع المدرب آرني سلوت ونجوم الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك في مرمى الانتقادات من الجماهير والنقاد.
بدأت دوامة الخسائر في البريميرليج على يد كريستال بالاس بنتيجة (2-1) في الجولة السادسة، قبل أن يتلقى هزيمة مفاجئة في دوري أبطال أوروبا على يد جلطة سراي بهدف فيكتور أوسيمين.
ظن أنصار الريدز أنها مجرد سقطة عارضة في البطولتين، لكن الانحدار استمر بخسارة قاسية أمام تشيلسي (2-1)، قبل أن تأتي الضربة الكبرى بالهزيمة المذلة أمام مانشستر يونايتد في الأنفيلد بنفس النتيجة.
ورغم قطع سلسلة الهزائم بانتصار عريض (5-1) على آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، إلا أن كتيبة الريدز لم تنجح في تصحيح الأوضاع بالبريميرليج، حيث سقط الفريق مجددًا بنتيجة (3-2) في الجولة التاسعة من المسابقة.
أوبي ميكيل يذكر الجماهير بجرح جوتا
خلال البودكاست الخاص به، تحدث جون أوبي ميكيل عن تأثر صلاح الكبير بوفاة زميله البرتغالي دييجو جوتا في حادث أليم، قبل أسابيع من انطلاق الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن النجم المصري كان قريبًا للغاية من جوتا وتأثر كثيرًا برحيله.
وقال أوبي ميكيل: "سمعتُ أن محمد صلاح كان قريبًا جدًا من جوتا. إنه لا يشبه نفسه .. يبدو كظلٍّ لما كان عليه سابقًا .. لذا سأكون حذرًا وهادئًا جدًا عند انتقاد فريق ليفربول هذا، والذي لا يقدم المستوى المطلوب هذا الموسم ويبدو متراجعًا بالأداء والنتائج".
صلاح في مرمى الانتقادات
تعرض صلاح في الأسبوعين الماضيين لسيل من الانتقادات، سواء من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي أو من النقاد والنجوم السابقين، حيث قال واين روني أسطورة مانشستر يونايتد: "على المدرب وقادة الفريق أن يجدوا الحل بسرعة. فان دايك وصلاح وقّعا عقودًا جديدة، لكنني لا أعتقد أنهما قادا الفريق بالشكل المطلوب هذا الموسم".
وتابع روني: "لغة الجسد تقول الكثير، وما نراه منهما مختلف عمّا اعتدنا عليه. هما أفضل لاعبين في الفريق، وإذا كانت لغتهما الجسدية غير صحيحة، فإن ذلك يؤثر على الجميع".
تصريحات روني تأتي في وقت يواجه فيه سلوت ضغوطًا متزايدة لإيقاف سلسلة النتائج السلبية، والتي وصفها محللون بأنها "أزمة مكتملة الأركان"، فقد قال جيمي كاراجر بعد الخسارة أمام برينتفورد: "ليفربول يعيش وقت الأزمة"، مشيرًا إلى أن الفريق فقد الحدة البدنية التي كانت أساسًا في تفوقه.
أما جاري نيفيل، فقد علّق في بودكاسته "The Gary Neville Podcast" قائلاً: "الفيروس ينتشر داخل الفريق"، مطالبًا بإبعاد الوافد الجديد ميلوش كيركيز عن التشكيلة، وبناء الفريق من الخلف مجددًا.
من جانبه، اعترف سلوت بأن الأداء أمام برينتفورد كان "الأسوأ في فترته"، مؤكدًا أن الخصوم "وجدوا استراتيجية فعالة" لمواجهة فريقه، وأن ليفربول "لا يملك إجابة" على الأسلوب البدني المباشر الذي كشف هشاشة خط الدفاع.
ورغم تسجيل صلاح هدفًا متأخرًا في مباراة السبت، منهيًا صيامًا دام ست مباريات، إلا أن مستواه لا يزال بعيدًا عن المعايير التي اعتاد عليها الجمهور، أما فان دايك، فقد فشل في استعادة الاتزان الذي ميّز أداءه خلال حملة التتويج السابقة.
ما التالي لليفربول؟
بعد الهزيمة أمام برينتفورد بثلاثية مقابل هدفين، يستعد ليفربول لمواجهة شبحه الأكبر هذا الموسم، كريستال بالاس في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة اليوم الأربعاء، وبعدها سيخوض الفريق مباراة ضد أستون فيلا يوم السبت 1 نوفمبر المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعدها يدخل ليفربول مرحلة صعبة للغاية، حيث سيلعب ضد ريال مدريد على آنفيلد يوم الثلاثاء 4 نوفمبر بدوري أبطال أوروبا، وبعدها سيحل ضيفًا على مانشستر سيتي بملعب الاتحاد يوم الأحد 9 نوفمبر.
ويحتل حاليًا ليفربول المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، جمعها من الانتصار في أول 5 مباريات بالموسم، ليخسر بعدها 4 مباريات متتالية، في رقم سلبي يكرره منذ موسم 1993-94، بالخسارة في 5 مباريات خلال أول 9 مواجهات.
كما يحتل الليفر المركز العاشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين وهزيمة واحدة، حيث يُريد الفريق تحسين من وضعيته في تلك البطولة.
ويسعى سلوت لتجاوز تلك المرحلة الصعبة، وقيادة الفريق لتحقيق الانتصارات المتتالية، من أجل العودة للمنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأيضًا المنافسة على المراكز الأولى في دوري أبطال أوروبا، لضمان التأهل إلى دور الـ16.