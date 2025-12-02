FC Internazionale Milano v FC Barcelona - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second LegGetty Images Sport
محمد سعيد

قبل نهاية العام .. مؤشر قوي يضاعف آمال برشلونة في رفع سعة "كامب نو"!

برشلونة يواصل خطواته نحو استكمال مشروع تطوير ملعبه

أعلن رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، عن ثقته في الحصول على تصريح "1C" قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، وهو التصريح الذي سيسمح بفتح المدرج الشمالي ومنطقة الجماهير المعروفة باسم "مدرج 1957"، مما سيؤدي إلى رفع السعة الاستيعابية لملعب "سبوتيفاي كامب نو" إلى نحو 60 ألف متفرج.

وبهذا، يواصل برشلونة خطواته نحو استكمال مشروع تطوير ملعبه، وسط تطلعات جماهيره لافتتاح المدرج الجديد الذي سيعزز الأجواء الجماهيرية ويعيد الفريق إلى أجواء المنافسة بأعداد أكبر من المشجعين.

  • لابورتا يزف البشرى السارة

    جاءت تصريحات لابورتا خلال مشاركته في فعالية "لا ماراثون"، حيث أوضح: "أنا أول من يريد أن تكون منطقة الجماهير جاهزة للعمل، لكننا حتى الآن لم نحصل على التصريح اللازم. إذا لم تحدث أي ظروف غير متوقعة، سنحصل عليه قبل نهاية الشهر".  

    ورغم ذلك، فإن المباراة الأولى التي ستشهد افتتاح المدرج الجديد لن تكون قبل 25 يناير المقبل، حيث سيخوض برشلونة مباريات أمام أتلتيكو مدريد، آينتراخت فرانكفورت، وأوساسونا، لكنه لن يلعب مجددًا على أرضه حتى نهاية الشهر حين يواجه ريال أوفييدو.

    وإدارة النادي بالتعاون مع شركة "ليماك" أكدت أن هذا الموعد واقعي ويسمح باستقبال نحو 62 ألف متفرج.

    • إعلان
  • FBL-SPAIN-BARCELONA-LAPORTAAFP

    رسالة إلى جماهير برشلونة

    حرص لابورتا على توجيه رسالة وحدة إلى جماهير برشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، قائلًا: "أطلب من جميع الأعضاء الحضور والتشجيع، وأن نكون متحدين. نحن في ملعب لا يزال تحت الإنشاء، فلنكن صبورين ونغلق الصفوف. يجب أن نكون أكثر اتحادًا من أي وقت مضى في الدفاع عن شعارنا ولاعبينا".

    الرئيس الكتالوني احتفل أيضًا بنتائج الجولة الأخيرة التي أعادت برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني، حيث قال: "كان الأمر رائعًا. فزنا على ديبورتيفو ألافيس (3-1) في المباراة الثانية على كامب نو وسط حضور جماهيري مميز. أنهينا الجولة في الصدارة بفضل تعادل جيرونا مع ريال مدريد. كنت أتمنى أن يفوز جيرونا، لكننا سعداء بالعودة إلى المركز الأول".  

  • صورة هانسي فليك مع رافينيا

    كما تطرق لابورتا إلى صورة المدرب هانسي فليك وهو يتحدث مع رافينيا على دكة البدلاء، موضحًا: "فليك سعيد. تناولت الإفطار معه يوم الأحد في المدينة الرياضية وسألته عن الصورة. إنه يعيش كرة القدم بكل تفاصيلها".

    وأضاف: "كان غاضبًا بسبب طرد اثنين من أفراد الجهاز الفني، ديلا وماركوس، لكنه أكد أن الأمر كان مجرد لحظة. بعد ذلك احتفلنا معًا بصورة تذكارية بكعكة الذكرى الـ126 للنادي. إنه متحمس وسعيد، ويعمل بجد لاستعادة اللاعبين المصابين".

    وكان هانسي فليك، مدرب برشلونة، قد أنه كان يشعر بخيبة الأمل وهو ما دفع لاعبه البرازيلي رافينيا لمواساته في اللقطة التي انتشرت بشكل واسع عقب مباراة الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس، موضحًا أن هذا الشعور انتابه بسبب فقدان الكثير من الكرات إضافة إلى طرد اثنين من أفراد طاقمه خلال المواجهة.

  • FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    عودة برشلونة إلى "كامب نو"

    عاد برشلونة إلى ملعب "كامب نو" بعد غياب دام موسمين كاملين بسبب أعمال التجديد، وقد صادق المجلس على المرحلة 1B من المشروع، بما يتيح حضور 45,401 مشجع في أول مواجهة تنافسية على أرضية الملعب التاريخي منذ مايو 2023.  

    وأجرى النادي الكتالوني سلسلة من التحديثات شملت تحسين الوصول والحركة الداخلية، تركيب أنظمة درابزين جديدة، اعتماد بوابات تذاكر رقمية، وتجديد غرف تبديل الملابس ونفق اللاعبين، ضمن مشروع ضخم بلغت تكلفته نحو 900 مليون يورو.

    وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حضر 23 ألف مشجع جلسة تدريب مفتوحة، شكلت فرصة للجماهير للاطلاع على الأقسام التي أعيد بناؤها، قبل أن يخوض الفريق مباراته الأولى على "كامب نو" الجديد أمام أتلتيك بيلباو يوم 22 نوفمبر الماضي.

    وكانت الخطط الأولية قد حددت أواخر عام 2024 موعدًا لإعادة الافتتاح الجزئي، غير أن تأخيرات البناء، وفحوصات السلامة، ومخاوف متعلقة بمسارات الوصول دفعت الجدول الزمني إلى التأجيل. حتى أن برشلونة اضطر للتخلي عن إقامة كأس خوان جامبر في كامب نو، وافتتح موسمه بدلًا من ذلك في استاد يوهان كرويف الذي يتسع لـ 6 آلاف مقعد.

    ومن المقرر أن تكتمل أعمال التجديد في يونيو 2026، ليصل السعة النهائية للملعب إلى 105 آلاف مقعد، ما سيجعل كامب نو أكبر ملعب في أوروبا.

  • ما التالي لبرشلونة؟

    يستعد برشلونة لمباراة منتظرة مع أتلتيكو مدريد في ثالث مباراة له في ملعب كامب نو بعد تجديده، بعد المباريات السابقة ضد أتلتيك بيلباو وألافيس، بينما يأمل حامل اللقب في تحقيق فوز يبقيه متقدمًا على غريمه ريال مدريد - الذي يزور بيلباو يوم الأربعاء - فإن أتلتيكو مدريد بقيادة سيميوني سيشكل اختبارًا صعبًا لرجال فليك.

    يحتل الروخيبلانكوس حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب، ويمكنه أن يتساوى في النقاط مع برشلونة في حالة فوزه في كامب نو، حيث خسر فريق سيميوني مباراة واحدة فقط من أصل 14 مباراة في الدوري في موسم 2025-26، وفاز في تسع مباريات وتعادل في أربع.

الدوري الإسباني
ريال بيتيس crest
ريال بيتيس
بيتيس
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو crest
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد