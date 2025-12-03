Inter Miami CF v New York City FC - Audi 2025 MLS Cup Eastern Conference FinalGetty Images Sport
محمد سعيد

فيديو | "من تظن نفسك والآن أصبحت جليس دي بول" .. إهانة ووعيد لليونيل ميسي من لاعب أرجنتيني في مشادة بالدوري الأمريكي!

معركة أرجنتينية تشعل الجدل في الدوري الأمريكي..

شهدت مباراة إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي إف سي، والتي انتهت بفوز ساحق لفريق النجم الأسطوري ليونيل ميسي، بنتيجة (5-1) وتأهله إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة القدم، أحداثاً مثيرة خارج إطار النتيجة.

ودخل ميسي في مشادة كلامية مع مواطنه ماكسي موراليز، لاعب نيويورك سيتي، على خلفية خلاف بين الأخير وزميل "ليو" في المنتخب وفريق إنتر ميامي، رودريجو دي بول.

  • واقعة مثيرة للجدل ونادرة مع ميسي!

    رغم أن إنتر ميامي حقق فوزًا كبيرًا وضمن مكانه في نهائي الدوري الأمريكي، إلا أن المشادة بين ميسي وموراليز خطفت الأضواء، لتصبح حديث الصحافة والجماهير، وتفتح باباً جديداً للنقاش حول طبيعة العلاقات بين نجوم الكرة الأرجنتينية داخل وخارج الملعب.  

    الواقعة أثارت جدلًا واسعًا في الإعلام الأرجنتيني، إذ اعتُبرت من الحالات النادرة التي يتعرض فيها ميسي، أسطورة الكرة الأرجنتينية وصاحب الشعبية الجارفة، إلى إهانة علنية من لاعب أرجنتيني آخر.

    كما سلطت الحادثة الضوء على شخصية رودريجو دي بول المثيرة للجدل، وعلاقته الوثيقة بميسي داخل المنتخب، والتي كثيرًا ما كانت محط نقاش في الصحافة.

    • إعلان

  • بداية الخلاف بين دي بول وموراليز

    البث التلفزيوني للمباراة أظهر لحظة التوتر حين طالب رودريجو دي بول الحكم بإشهار بطاقة صفراء ضد أحد لاعبي نيويورك، الأمر الذي أثار غضب ماكسي موراليز، ليبدأ سجال كلامي بينهما.

    الخلاف سرعان ما استحضر الماضي المشترك بين اللاعبين في نادي راسينج كلوب الأرجنتيني، حيث تبادلا الاتهامات والانتقادات.

    وبحسب ما نقل الصحفي الأرجنتيني مارتين أميستوي، قال موراليز لدي بول: "توقف عن إثارة المشاكل بالبطاقات، المباراة انتهت بالفعل"، ليرد دي بول بحدة: "اخرس، لقد طردوك من راسينج بركل مؤخرتك".

    موراليز لم يتأخر في الرد، قائلًا: "لكي تُطرد يجب أن تكون لديك الشجاعة للذهاب إلى النادي ومواجهة الموقف كما فعلت أنا".

  • Inter Miami CF v New York City FC - Audi 2025 MLS Cup Eastern Conference FinalGetty Images Sport

    التصعيد بين الطرفين ودخول ميسي

    دي بول واصل التصعيد، قائلًا: "أذهب إلى راسينج وقتما أشاء، وإذا أردت سأشتري النادي"، ليأتي رد موراليز أكثر قسوة: "أنت جبان، إذا كنت تذهب إلى راسينج حين تشاء رغم ذلك لم تذهب الآن لتساعدهم للفوز بكأس ليبرتادوريس، وفي سن الثلاثين فضلت القدوم لقضاء عطلة في ميامي".  

    وعند هذه النقطة تدخل ليونيل ميسي محاولًا تهدئة الموقف، مطالبًا موراليز باحترام دي بول وعدم الاستمرار في استفزازه، حيث قال: "اهدأ ويجب أن تحترمني وتحترم دي بول، لابد أن تحترمنا".

    لكن لاعب نيويورك سيتي لم يتراجع، بل رد على ميسي بعبارات اعتُبرت مسيئة، قائلاً: "عذرًا، كنت أظن أن دي بول هو جليسك، وليس أنت جليسه".  

    هذا التصريح أثار غضب ميسي، الذي رد على موراليز مؤكدًا أنه سينتظره بعد المباراة في غرفة ملابس إنتر ميامي، في إشارة إلى تحدٍ مباشر، ورد موراليز في النهاية: "هل تظن أنني مولود في نيويورك؟ بالتأكيد سأذهب الآن ستجدني عند باب غرفة الملابس، من تظن نفسك"، إلا أن المواجهة لم تحدث في النهاية.

  • Inter Miami CF v New York City FC - Audi 2025 MLS Cup Eastern Conference FinalGetty Images Sport

    ما التالي لميسي مع إنتر ميامي؟

    في مواجهة نيويورك سيتي إف سي بنهائي المنطقة الشرقية وهو في نفس الوقت نصف نهائي الدوري الأمريكي، سجل الأرجنتيني تاديو أليندي 3 أهداف (هاتريك)، وأضاف مواطنه الشاب ماتيو سيلفيتي والفنزويلي تيلاسكو سيجوفيا هدفين، ليقودوا ميامي إلى المباراة النهائية على ملعبه في فورت لودرديل.

    ورغم أن ميسي، البالغ 38 عاما، لم يسجل أي هدف، إلا أنه صنع تمريرة حاسمة رائعة للهدف الثالث الذي سجله سيلفيتي، وهو الهدف الذي قضى عمليا على آمال نيويورك في العودة.

    ومن المنتظر أن يستضيف ميامي فريق فانكوفر وايتكابس، الذي يضم النجم الألماني توماس مولر، في نهائي الدوري السبت المقبل، حيث تأهل فانكوفر إلى النهائي بعد فوزه الرائع 3-1 على سان دييجو في كاليفورنيا، ليحصد لقب المنطقة الغربية.

    ويدخل ميسي وزملاؤه المباراة النهائية بأمل كبير في تحقيق لقب بطولة الدوري للمرة الأولى في مسيرة النادي الأمريكي حديث العهد، لكنها لن تكون البطولة الأولى في مسيرة النجم الأرجنتيني مع إنتر ميامي.

    فمنذ انضمامه إلى إنتر ميامي في 2023، قاد ميسي الفريق الفلوريدي للفوز بلقب كأس الدوري الأمريكي (Leagues Cup) في أول موسم له، وهو أول لقب رسمي في تاريخ النادي.

    وفي نوفمبر 2025، ساهم في تتويج الفريق بلقب المؤتمر الشرقي بعد الفوز الكبير على نيويورك سيتي (5-1)، ليصل رصيده الشخصي إلى 47 لقباً في مسيرته، والأهم من ذلك أن وجود ميسي في ميامي جذب اهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا هائلًا، ورفع نسب المشاهدة للدوري الأمريكي.

    كما ساهم في استقطاب نجوم آخرين إلى البطولة، وأصبح إنتر ميامي أحد أبرز الأندية في الولايات المتحدة بفضل تأثيره.