تغيير عصري بالأخضر والوردي .. تسريب قميص ريال مدريد لموسم 2026-2027

موقع "سكور 90" نشر تقريرًا عن تصنيف اللاعبين الأكثر مبيعًا للقمصان في عام 2025، مع اقتراب السنة من الانتهاء، بوجود سيطرة واضحة من الثنائي لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي، مع مركز متقدم أيضًا للنجم الفرنسي كيليان مبابي.

يامال يأتي في الصدارة بالمركز الأول بـ1.32 قميص تم بيعه، ويليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ1.28، مما يعكس احتفاظ لاعب إنتر ميامي وأسطورة برشلونة بمكانته رغم ابتعاده عن المسابقات الأوروبية الكبرى.

وفي المركز الثالث يأتي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ1.1 مليون، رغم انخفاض مستواه في الفترة الأخيرة وظهور مطالب برحيله عن برشلونة، بينما جاء كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد رابعًا بـ1.02 قميص.

وجود مبابي في المركز الرابع كان مفاجئًا، خاصة وأنه يعيش أفضل أيامه على المستوى الفردي مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي يعاني فيه ليفاندوفسكي من غياب مستواه المعهود مع عملاق الليجا.

وأما في المركز الخامس فهناك فينيسيوس جونيور، حيث وصلت مبيعات قميص جناح ريال مدريد إلى أقل بقليل من المليون، ولعل المفاجأة الأكبر هي تراجع كريستيانو رونالدو مهاجم النصر وأحد أهم أيقونات اللعبة بشكل عام.

صاحب الـ40 سنة يأتي في النصف الثاني من العشرة الأوائل بالقائمة، جنبًا إلى جنب مع لاعبين مثل برونو فيرنانديش وهاري كين ورودريجو، مما يمثل صدمة كبيرة للنجم البرتغالي، الذي لا يزال محتفظًا بالكثير من قدراته التهديفية.

ويعني ذلك أن إقبال الجماهير على قميص رونالدو لم يعد كما كان، رغم ظهوره بمستويات مميزة مع النصر السعودي على مدار العام، واقترابه من تحقيق حلم "الألف هدف" الذي سيسعى للوصول له في العام الجديد.