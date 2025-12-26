سقط في الفخ الذي حذر لاعبيه منه .. جوارديولا يعترف بمخالفة قائمة محظورات مانشستر سيتي خلال الكريسماس!

كان الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قد حذر لاعبيه من الإفراط في تناول الطعام خلال فترة الإجازة للاحتفال بالكريسماس، حيث تعهد المدرب الكتالوني بوزن لاعبيه يوم 25 ديسمبر، في محاولة لضمان عدم تعرض أي منهم لـ"السمنة" خلال فترة الأعياد.

وتعهد جوارديولا أيضًا باستدعاء جميع لاعبيه في مجمع الاتحاد يوم الكريسماس، مع إجراء فحوصات لضمان عدم سماح أي شخص لنظامه الغذائي الصارم بالانفلات، حيث قال بيب للصحفيين: "طلب اللاعبون مني الحصول على يوم إجازة غدًا، فقلت: لا، لأنكم لم تلعبوا جيدًا بما فيه الكفاية".

وأضاف: "قبل الإجازة لمدة 3 أيام، تم وزن اللاعبين وكان كل شيء مثاليًا، لكن عندما يعودون في يوم 25، سيتم وزنهم مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانوا قد عادوا بوزن زائد (سمينين). في اللحظة التي يصلون فيها بعد ثلاثة أيام [إجازة] أريد أن أرى كيف يعودون. سأكون هناك لمراقبة عدد الكيلوجرامات التي زادت".

وتابع جوارديولا: "يمكنهم أن يأكلوا، لكنني أريد السيطرة عليهم. يجب أن أقوم باختيار التشكيلة يوم 27. إذا كان لاعب لائقًا الآن لكنه عاد بزيادة ثلاثة كيلوجرامات، فسيبقى في مانشستر. لن يسافر إلى نوتينجهام فورست".

ومن ضمن ردود الفعل على هذا القرار، حرص هالاند على إظهار التزامه بالبرنامج الغذائي والوزن المثالي خلال فترة الإجازة القصيرة، حيث نشر عبر حسابه الخاص بمنصة "إنستجرام" صورة له وهو يقف على الميزان بينما يشير إلى وزنه الحالي، وعلق عليها "كل شيء جيد"، في إشارة إلى حفاظه على جسمه من السمنة.