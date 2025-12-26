فاجأ الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وسائل الإعلام بحديثه عن ممارساته خلال فترة الإجازة القصيرة التي حصل عليها مع جميع لاعبيه والعاملين بالفريق السماوي، حيث اعترف بمخالفة التعليمات وتجاوز الحد الذي وضعه للاعبيه بشأن زيادة الوزن والسمنة.
سقط في الفخ الذي حذر لاعبيه منه .. جوارديولا يعترف بمخالفة قائمة محظورات مانشستر سيتي خلال الكريسماس!
محاذير جوارديولا للاعبي مانشستر سيتي
كان الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قد حذر لاعبيه من الإفراط في تناول الطعام خلال فترة الإجازة للاحتفال بالكريسماس، حيث تعهد المدرب الكتالوني بوزن لاعبيه يوم 25 ديسمبر، في محاولة لضمان عدم تعرض أي منهم لـ"السمنة" خلال فترة الأعياد.
وتعهد جوارديولا أيضًا باستدعاء جميع لاعبيه في مجمع الاتحاد يوم الكريسماس، مع إجراء فحوصات لضمان عدم سماح أي شخص لنظامه الغذائي الصارم بالانفلات، حيث قال بيب للصحفيين: "طلب اللاعبون مني الحصول على يوم إجازة غدًا، فقلت: لا، لأنكم لم تلعبوا جيدًا بما فيه الكفاية".
وأضاف: "قبل الإجازة لمدة 3 أيام، تم وزن اللاعبين وكان كل شيء مثاليًا، لكن عندما يعودون في يوم 25، سيتم وزنهم مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانوا قد عادوا بوزن زائد (سمينين). في اللحظة التي يصلون فيها بعد ثلاثة أيام [إجازة] أريد أن أرى كيف يعودون. سأكون هناك لمراقبة عدد الكيلوجرامات التي زادت".
وتابع جوارديولا: "يمكنهم أن يأكلوا، لكنني أريد السيطرة عليهم. يجب أن أقوم باختيار التشكيلة يوم 27. إذا كان لاعب لائقًا الآن لكنه عاد بزيادة ثلاثة كيلوجرامات، فسيبقى في مانشستر. لن يسافر إلى نوتينجهام فورست".
ومن ضمن ردود الفعل على هذا القرار، حرص هالاند على إظهار التزامه بالبرنامج الغذائي والوزن المثالي خلال فترة الإجازة القصيرة، حيث نشر عبر حسابه الخاص بمنصة "إنستجرام" صورة له وهو يقف على الميزان بينما يشير إلى وزنه الحالي، وعلق عليها "كل شيء جيد"، في إشارة إلى حفاظه على جسمه من السمنة.
- Getty Images Sport
جوارديولا يخالف نفس التعليمات!
خلال حديثه في مؤتمر صحفي قبل مواجهة نوتينجهام فورست، المقررة غدًا السبت، كشف جوارديولا بابتسامة عن ممارساته خلال عطلة أعياد الكريسماس، قائلًا: "بالتأكيد استمتعت بفترة الراحة".
وأضاف: "لقد اكتسبت أربعة أو خمسة كيلوجرامات إضافية بسبب كمية الطعام والمشروبات التي تناولتها. كان الأمر رائعًا".
جوارديولا يتحدث عن منافسة آرسنال
أكد جوارديولا أنه كان يفضل أن يكون فريقه متقدمًا بفارق عشر نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه شدد على أن الوضع الحالي يبقى جيداً في ظل المنافسة القوية مع آرسنال.
وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "كنت أفضل أن نكون متقدمين بعشر نقاط على الجميع، لكن الأمر كما هو. أرسنال يقدم أداءً رائعًا، لكننا ما زلنا في المنافسة. نحن في نهاية ديسمبر، وفي دوري أبطال أوروبا نحن هناك، وفي الدوري الإنجليزي نحن هناك، كما أننا في نصف نهائي كأس الرابطة، وسنبدأ قريباً مشوار كأس الاتحاد الإنجليزي".
وأضاف المدرب الإسباني أن عودة بعض اللاعبين المهمين ستمنح الفريق دفعة قوية في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق يتعامل مع المباريات خطوة بخطوة وبحذر شديد.
تحديثات الإصابات والجاهزية
تحدث جوارديولا عن الحالة البدنية لبعض لاعبيه، قائلًا: "رودري أصبح أفضل بكثير. جيريمي دوكو وجون ستونز لم يعودا بعد، لكنهما سيعودان قريبًا".
وعن إمكانية مشاركة رودري أمام نوتنجهام فورست، أوضح: "سنقرر اليوم. سواء كان متاحًا أم لا، سنحسم الأمر اليوم".
كما تطرق المدرب الإسباني إلى الحديث عن الموهبة الفرنسية رايان شرقي، مؤكدًا أن اللاعب الفرنسي يمتلك إمكانيات كبيرة قد تجعله يصل إلى أعلى المستويات، حيث قال: "السماء هي الحد الأقصى، كما يقول الناس. الأمر يعتمد على حدود طموحه، وما يريد أن يصبح عليه. يمكنه تحقيق ذلك لأنه بلا شك لاعب موهوب للغاية".
- Getty Images Sport
ما التالي لمانشستر سيتي؟
يعيش مانشستر سيتي حاليًا مرحلة مستقرة على مستوى النتائج، حيث يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، متخلفًا بفارق نقطتين فقط عن آرسنال المتصدر، بينما تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على برينتفورد (2-0).
وبعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام من أجل الاحتفال بالكريسماس، يستعد النادي السماوي لمواجهة مثيرة في البريميرليج عندما يحل ضيفًا على نوتينجهام فورست بملعب سيتي جراوند السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعدها يخوض مانشستر سيتي مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام سندرلاند، تشيلسي، برايتون، مانشستر يونايتد، وولفرهامبتون، والتي يسعى خلالها لجمع أكبر عدد من النقاط من أجل مواصلة ملاحقة آرسنال على صدارة البريميرليج.
وفي الأسبوع الأخير من يناير 2026، سيختتم مانشستر سيتي مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه بودو جليمت وجلطة سراي، بالجولتين الأخيرتين من مرحلة الدوري، حيث يأتي حاليًا في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.