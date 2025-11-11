عالج أكثر من 3 آلاف حالة مشابهة .. برشلونة يستعين بخبير من الخارج للوقوف على إصابة لامين يامال "المُزمنة"!

منذ الإعلان عن ارتباط لامين يامال، بالمغنّية الأرجنتينية نيكي نيكول، مطلع الموسم الجاري، وصار النجم الإسباني محورًا لأحداث عدة أثارت الكثير من الجدل.
نتحدث هنا عن تقرير برشلونة بإصابة لامين يامال في أكثر من مناسبة، وإشعاله أزمة بين مدربي برشلونة والمنتخب الإسباني، هانزي فليك ولويس دي لا فوينتي بسبب مشاركته.
ووجه فليك اتهامًا للجهاز الفني لـ"لاروخا"، بعدم الاعتناء باللاعبين بعد عودة يامال مصابًا من فترة التوقف الدولي، فيما علّق لا فوينتي، في مؤتمر صحفي، بأن شعور اللاعب بانزعاج أو آلام أثناء اللعب، أمر طبيعي ومعتاد، وعندما يشارك اللاعب مع ناديه فهذا يعني أنه جاهز للعب.
وأفادت تقارير بأن يامال يعاني من إصابة مزمنة بالتهاب العانة، وقد تجعله بحاجة لإجراء عملية جراحية، فيما قالت صحيفة "سبورت" بأن لامال يدرك بأنه ليس في أفضل مستوياته، حاليًا، ولكنه سيواصل العلاج التحفظي - دون تدخل جراحي - مع متابعة حالته يوميًا، وإذا استمرت الآلام، فقد يفكر في الجراحة.
وتراجعت أرقام وصيف البالون دور، بشكل كبير، هذا الموسم، حيث كان آخر أهدافه في الدوري الإسباني، خلال مباراة رايو فاييكانو، في الجولة الثالثة، في أغسطس الماضي، قبل دخوله في دوامة الغيابات واستمر صائمًا عن التسجيل حتى مباراة سيلتا فيجو الأحد الماضي.