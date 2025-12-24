"أردّ لبلدي ما منحني إياه" .. إدواردو كامافينجا يفتتح مشروعًا ضخمًا في أنجولا!

أعلن كامافينجا أمس الثلاثاء، عن افتتاحه أكاديمية لكرة القدم في أنجولا، بلده الأصلي، وذلك في إطار مشروع إنساني واجتماعي يحمل أهمية خاصة بالنسبة له.

وخلال زيارته لأنجولا، عبّر كامافينجا عن سعادته البالغة بإتمام هذا المشروع الذي يتضمن إنشاء أكاديمية لكرة القدم ومدرسة تعليمية، مؤكدًا أن الهدف هو "رد الجميل لبلدي على ما قدمه لي".

وقال اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية أثناء زيارته لوزارة الشباب والرياضة: "هذا الأمر يغمرني بالفرح. والداي فخوران بي للغاية، وأنا أيضًا سعيد بالعودة إلى بلدي والمساهمة في تنميته".

افتتاح الأكاديمية والمدرسة يمثل خطوة جديدة في مسيرة كامافينجا خارج الملاعب، ويعكس حرصه على الاستثمار في مستقبل الشباب الأنجولي، من خلال توفير بيئة رياضية وتعليمية تساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحقيق أحلامهم.