مع وصول عرض سعودي مُذهل .. أنطونيو روديجر يتخذ قرارًا بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المدافع الدولي الألماني أنطونيو روديجر فتح مع ريال مدريد مناقشات أولية بشأن تجديد العقد، ولكن المحادثات الآن متوقفة.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في سانتياجو بيرنابيو في نهاية الموسم وبدأت المحادثات الأولية بين النادي وممثلي اللاعب من عدة أشهر، مع وضع الأرقام المالية بالفعل على الطاولة ورغبة متبادلة في التوصل إلى اتفاق.

ومع ذلك، تم تأجيل هذه المفاوضات بشكل متبادل بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها اللاعب الدولي الألماني في أواخر سبتمبر، حيث اتخذ قرار إيقاف المفاوضات بتوافق مشترك، إذ شعر كل من اللاعب والنادي بأنه ليس الوقت المناسب لتحديد الأرقام، بينما يركز روديجر على تعافيه.

تم إبعاد اللاعب الدولي الألماني الذي خاض 81 مباراة دولية عن الملاعب لعدة أشهر بسبب إصابة في أوتار العضلات استدعت جراحة، ومن المتوقع عودته في منتصف ديسمبر 2025.

خريطة الطريق المحددة، وفقًا لـ"ماركا"، هي استئناف الحوار في الجزء الأول من عام 2026، ويعتمد هذا الاستئناف على عودة روديجر إلى اللعب مع الفريق الأول وإثبات أن مستواه البدني لا يزال يشكل "ركيزة لا جدال فيها".