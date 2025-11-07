Antonio Rudiger Xabi Alonso Real Madrid Pachuca 2025 FIFA Club World CupGetty

مع وصول عرض سعودي مُذهل .. أنطونيو روديجر يتخذ قرارًا بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد

تشيلسي يحافظ على علاقته بالمدافع الألماني وينتظر وصوله

اتفق الألماني أنطونيو روديجر مع إدارة ناديه ريال مدريد، على إيقاف كافة المحادثات المتعلقة بتمديد عقده حتى صيف عام 2026، في الوقت الذي يتعافى خلاله المدافع الدولي من إصابة عضلية كبيرة.

ووفقًا لتقارير صحفية في إسبانيا، فإن أولوية روديجر البالغ من العمر 32 عامًا هي البقاء في ريال مدريد، لكن خياراته ليست قليلة، مع عرض مغرٍ من السعودية على الطاولة وآخر من ناديه السابق تشيلسي الذي يراقب الوضع.

  • إصابة روديجر تؤجل محادثات تجديد العقد

    ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المدافع الدولي الألماني أنطونيو روديجر فتح مع ريال مدريد مناقشات أولية بشأن تجديد العقد، ولكن المحادثات الآن متوقفة.

    وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في سانتياجو بيرنابيو في نهاية الموسم وبدأت المحادثات الأولية بين النادي وممثلي اللاعب من عدة أشهر، مع وضع الأرقام المالية بالفعل على الطاولة ورغبة متبادلة في التوصل إلى اتفاق.

    ومع ذلك، تم تأجيل هذه المفاوضات بشكل متبادل بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها اللاعب الدولي الألماني في أواخر سبتمبر، حيث اتخذ قرار إيقاف المفاوضات بتوافق مشترك، إذ شعر كل من اللاعب والنادي بأنه ليس الوقت المناسب لتحديد الأرقام، بينما يركز روديجر على تعافيه.

    تم إبعاد اللاعب الدولي الألماني الذي خاض 81 مباراة دولية عن الملاعب لعدة أشهر بسبب إصابة في أوتار العضلات استدعت جراحة، ومن المتوقع عودته في منتصف ديسمبر 2025.

    خريطة الطريق المحددة، وفقًا لـ"ماركا"، هي استئناف الحوار في الجزء الأول من عام 2026، ويعتمد هذا الاستئناف على عودة روديجر إلى اللعب مع الفريق الأول وإثبات أن مستواه البدني لا يزال يشكل "ركيزة لا جدال فيها".

  • Antonio Rudiger Real Madrid(C)Getty Images

    موقف روديجر واضح أمام عروض السعودية وتشيلسي

    أكد تقرير صحيفة "ماركا"، أن المدافع الألماني يضع الاستمرار مع ريال مدريد على رأس أولوياته، رغم تعدد العروض المغرية التي تلقاها مؤخرًا.

    ويُقال إن اللاعب يشعر بالرضا التام تجاه المشروع الرياضي للنادي الملكي، ودوره الأساسي في التشكيلة، إلى جانب استقراره في العاصمة الإسبانية مدريد.

    ورغم هذا الموقف الواضح، فإن روديجر ليس بمنأى عن الاهتمام الخارجي، إذ أفادت مصادر بوجود عروض قوية من أندية سعودية، تستعد لتقديم عرض مالي ضخم يفوق ما يمكن لريال مدريد تقديمه من حيث الشروط الاقتصادية.

    وفي سياق متصل، لم يُغلق نادي تشيلسي الإنجليزي، الذي غادره روديجر في صفقة انتقال حر عام 2022، الباب أمام إمكانية عودته، حيث تشير التقارير إلى أن العلاقة بين النادي اللندني ومحيط اللاعب لا تزال ودية، ما يعزز احتمالية إعادة فتح قنوات التواصل في المستقبل.

    ورغم هذه الخيارات المتعددة، سواء من حيث العائد المالي أو الراحة النفسية، فإن رغبة روديجر تبقى ثابتة: مواصلة مشواره مع ريال مدريد، والاستمرار في الدفاع عن ألوان الفريق الأبيض.

  • روديجر يتحدث عن اللعب رغم الألم

    تعرض روديجر لإصابة في أوتار الركبة، جاءت بعد فترة مرهقة امتدت لعامين، خاض خلالها مباريات متواصلة مع نادي ريال مدريد والمنتخب الألماني.

    ووفقًا لتقارير صحفية، فإن اللاعب سبق وأن شارك في العديد من المباريات وهو يعاني من آلام حادة في الغضروف المفصلي، ما يعكس التزامه الكبير تجاه الفريق واستعداده للتضحية من أجل النجاح.

    وفي بيان حديث تناول فيه مرحلة تعافيه، عبّر روديجر عن إحباطه من الإصابة، لكنه أكد في الوقت ذاته تركيزه الكامل على العودة، وقال: "لا يوجد شيء أكرهه أكثر من الإصابة. سأعود قريبًا".

    وأضاف: "كنت بحاجة إلى هذا الوقت لأن الفترة التحضيرية بعد كأس العالم للأندية كانت قصيرة جدًا. أحتاج إلى المزيد من الوقت. أنا متحمس للعودة قريبًا. كنت بحاجة لهذا الوقت للانفصال، عقليًا وجسديًا. أنا سعيد بالعودة."

    كما تطرق روديجر إلى قراره السابق باللعب رغم شعوره بالانزعاج، مؤكدًا أن ذلك يعكس شخصيته القتالية، موضحًا: "ما حدث كان جنونًا. لكني سأفعله مرة أخرى إذا لزم الأمر. كنت أشعر بالألم، لكن هذا هو أنا. دائمًا أريد المساعدة، وكنت لا أزال أستطيع الركض. لذلك قلت، 'لم لا؟' سأفعله مرة أخرى."

  • ريال مدريد يتمسك بروديجر .. أكثر من مجرد مدافع

    يتجاوز اهتمام ريال مدريد بالحفاظ على روديجر، مجرد قدراته القتالية والدفاعية داخل الملعب، حيث يُنظر إليه داخل النادي على أنه "قائد حالي ومرجع" مهم للاعبين الشباب، وهو ما يعزز مكانته في المشروع الرياضي للفريق الملكي.

    ولا يُقاس تأثير روديجر فقط من خلال تدخلاته الدفاعية الناجحة، بل أيضًا من خلال شخصيته القيادية داخل غرفة الملابس، فقد أبرزت صحيفة "ماركا" دوره كمرشد طبيعي، خاصة في علاقته الوثيقة مع قلب الدفاع الصاعد دين هاوسن، حيث يلعب دور "الأخ الأكبر"، ويساعده على التأقلم مع متطلبات اللعب في نادٍ بحجم ريال مدريد.

    ويمتد تأثير روديجر إلى خارج الملعب، حيث يعيش حالة من الاستقرار الشخصي، ويُوصف بأنه يمر بلحظة "اكتمال شخصي"، إذ يقيم في منطقة لا فينكا الراقية مع عائلته التي تأقلمت بشكل كامل مع الحياة في العاصمة الإسبانية.ويُعد المدافع الألماني شخصية محبوبة ومحترمة بين زملائه، وهو ما يعتبره النادي عاملًا أساسيًا في رغبته في تمديد عقده وضمان استمراريته ضمن صفوف الفريق.

  • Antonio Rudiger Real MadridGetty

    ريال مدريد يخطط لتجديد دفاعه .. وروديجر في قلب المشروع

    تجري مفاوضات عقد المدافع الألماني ضمن سياق أوسع من إعادة هيكلة دفاع ريال مدريد، حيث يخطط النادي بنشاط لتعزيز خطه الخلفي استعدادًا للمواسم المقبلة، ويبرز المدافع الشاب دين هاوسنن كعنصر أساسي في هذه العملية، في ظل توجه النادي نحو دمج المواهب الصاعدة مع عناصر الخبرة.

    وفي إطار هذه الاستراتيجية، تشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد يضع نصب عينيه التعاقد مع قلب دفاع من الطراز الأول خلال الموسم المقبل، حيث يُعتبر الفرنسي إبراهيما كوناتي، لاعب ليفربول، الهدف "الأكثر تميزًا" لتعزيز الخط الخلفي.

    ورغم هذه التحركات نحو تدعيم الدفاع، تؤكد صحيفة "ماركا" أن اسم روديجر لا يزال حاضرًا بقوة في الخطط المتوسطة المدى للنادي، إذ يرى المسؤولون أن خبرته وشخصيته القيادية ضرورية لربط مرحلة الانتقال بين الجيل الحالي والمواهب الشابة، خاصة في ظل دوره المؤثر داخل غرفة الملابس.

    في المقابل، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا بالنسبة لزميله ديفيد ألابا، الذي ينتهي عقده أيضًا في عام 2026، فالإصابات المتكررة التي تعرض لها النمساوي أثرت على استمراريته، ويُنظر إلى تجديد عقده حاليًا على أنه "مسألة معقدة" داخل أروقة النادي.

    أما بالنسبة لروديجر، فرغم توقف المفاوضات الرسمية بشأن تمديد عقده، إلا أن استمراريته لم تُهمل، فالنادي وضع بالفعل الأسس الاقتصادية لعقد جديد، في انتظار اللحظة المناسبة لإعادة فتح باب النقاش، والتي يُتوقع أن تكون في أوائل عام 2026، بشرط أن يستعيد المدافع مستواه المعهود بعد التعافي من الإصابة.

