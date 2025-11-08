"هل تقبلون أسعار الهلال والنصر؟!" .. وليد الفراج يصارح جماهير الاتحاد بالحقيقة الغائبة في أزمة تذاكر مباراة الأهلي

صارح الإعلامي السعودي وليد الفراج، جماهير نادي الاتحاد بالحقيقة حول طريقة توزيع تذاكر مباريات فريقهم على مدار الموسم، وذلك بعد الشكاوى الكثيرة من أنصار العميد بشأن عدم توافر تذاكر لمباراة الفريق المرتقبة في ديربي جدة أمام الجار والغريم "الأهلي".

ويستضيف الاتحاد نظيره الأهلي، على ملعب الإنماء بجدة، مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2025-2026".

وبعيدًا عن الأهمية التاريخية لمباراة الديربي في جدة بين الاتحاد والأهلي، إلا أن العميد ليس أمامه سوى الفوز باللقاء من أجل تصحيح مساره في بطولة دوري روشن، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة، متخلفًا عن الأهلي "السادس" برصيد 13 نقطة.