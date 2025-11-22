FBL-ITA-SERIEA-INTER-TORINOAFP
محمد سعيد

بتوصية فرنسية .. الدوري السعودي يمد يد العون إلى إنتر للتخلص من عبء أندي ضيوف!

حل خارج الصندوق "الأوروبي" يحل المعضلة الإيطالية

يعيش نادي إنتر الإيطالي حالة من الغموض في النصف الأول من الموسم الحالي بسبب وضع لاعب الوسط الفرنسي الشاب أندي ضيوف، والذي انضم إلى الفريق قادمًا من لانس الفرنسي في صفقة خاطفة لم تستغرق سوى ساعات قليلة.

انضم ضيوف إلى إنتر لسد ثغرة ملحة في خط الوسط، حيث كان من المفترض أن يضم الفرنسي مانو كوني، نجم وسط روما، لكن مبالغة الجيالوروسي في سعر اللاعب المطلوب جعلت النادي الإيطالي يوجه أنظاره في اتجاه آخر. 

ورغم التوقعات التي رافقت وصوله، لم يظهر اللاعب الفرنسي صاحب الـ22 عامًا سوى دقائق معدودة خلال بعض المباريات، ليبقى خارج الحسابات الأساسية للمدرب كريستيان كيفو، وتحديدًا لعب 3 مباريات فقط بواقع 118 دقيقة، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

  • إنتر في مأزق حقيقي

    وفقًا لتقارير صحفية، فإن المشكلة التي تعقد وضع ضيوف تكمن في أنه بدأ الموسم بالفعل مع فريقه السابق لانس، ما يمنعه من اللعب مع فريق ثالث في أوروبا وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

    وهذه القاعدة وضعت إنتر في مأزق، حيث لا يمكن للنادي إشراك اللاعب بشكل منتظم، وهو ما أثار التساؤلات حول جدوى الصفقة منذ البداية.

    • إعلان
  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-TORINOAFP

    توصية فرنسية تقرب ضيوف من دوري روشن

    موقع Jeunes Footeux الفرنسي كشف عن احتمال ظهور حل غير متوقع من الدوري السعودي للمحترفين، إذ أشار إلى أن نادي التعاون السعودي، الذي يضم اللاعب الفرنسي أنجيلو فولجيني، والذي تزامل مع ضيوف في لانس، رشح لإدارة ناديه إمكانية ضم لاعب إنتر الحالي.

    ويأتي ذلك في ظل احتمالية رحيل الفرنسي رومان فايفر، لاعب ليون السابق، عن صفوف الفريق السعودي، وهو ما قد يتيح مكانًا شاغرًا في القائمة يسمح بانتقال ضيوف.

  • طوق النجاة للعملاق الإيطالي

    بحسب التقرير، فإن انتقال ضيوف إلى الدوري السعودي سيكون متوافقًا مع لوائح الفيفا، حيث تنص القوانين على إمكانية تسجيل اللاعب في ثلاثة أندية خلال موسم واحد، شرط أن يكون أحدها خارج أوروبا.
    وهذا الاستثناء يمنح إنتر فرصة للتخلص من المأزق الحالي، ويمنح اللاعب فرصة لاستعادة مسيرته بعيدًا عن قيود القارة الأوروبية.

    بهذا الاحتمال، قد يتحول الدوري السعودي إلى طوق نجاة لإنتر ولاعبه الغامض، في صفقة قد تُصنف ضمن المفاجآت الكبرى لسوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

  • إنتر القابض على الصدارة محليًا وقاريًا

    على الصعيد الأوروبي، بدأ إنتر موسمه بقوة في مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث حقق الفوز خارج قواعده على أياكس أمستردام الهولندي (2-0)، ثم عاد ليهزم سلافيا براج (3-0)، بمساهمات مباشرة من لاوتارو مارتينيز (هدفان) ودومفريس، قبل أن يهزم يونيون سانت جيلواز البلجيكي بأربعة أهداف من دون رد ويكرم ضيافة كايرات ألماتي بنتيجة (2-1).

    وحتى الآن، سجل الفريق الإيطالي 9 أهداف، بينما لم تستقبل شباكه سوى هدف وحيدة، ما يعكس تركيزه الدفاعي القوي في المسابقة القارية، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 12 نقطة بفارق هدف أقل عن المتصدر بايرن ميونخ ووصيفه آرسنال.

    أما في الدوري الإيطالي، فقد واجه إنتر تحديات أكبر، إذ نجح في بدء الموسم الجاري بانتصار عريض على تورينو 5-0، لكنه بعد ذلك تلقى خسارتين مفاجئتين أمام كل من أودينيزي بنتيجة 2-1 وغريمه يوفنتوس بنتيجة 4-3.

    بعد ذلك حقق الفريق الملقب بـ"الأفاعي" سلسلة من الانتصارات ضد ساسولو 2-1، كالياري 2-0، وكريمونيزي 4-1، ثم أمام روما 1-0، وبعد 4 مباريات من الانتصارات، سقط إنتر مجددا خارج قواعده أمام نابولي (حامل اللقب) 3-1، قبل أن يعود مجددا إلى المسار الصحيح بتحقيق فوز عريض على فريق فيورنتينا بثلاثة أهداف من دون رد.

    ومن ثم نجح العملاق الإيطالي في تحقيق الفوز على حساب هيلاس فيرونا (2-1) وعلى لاتسيو بهدفين دون رد، ليجمع حتى الآن 24 نقطة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق الأهداف عن روما الوصيف، ونقطتان عن غريمه الأزلي ميلان.

    وقد يتسع هذا الفارق إلى 5 نقاط، إذا استطاع إنتر أن يحسم ديربي الغضب في الجولة المقبلة لصالحه، حيث يلتقي الفريقان مساء غدٍ الأحد على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمضن الجولة 12 من الدوري الإيطالي 2025-2026.

  • ما التالي للتعاون السعودي؟

    متقدمًا على أندية كبرى بحجم الأهلي والهلال والاتحاد، يسير التعاون بخطوات ثابتة وقوية في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل وصافة الترتيب العام للمسابقة برصيد 22 نقطة، متخلفًا عن النصر الوصيف بفارق 3 نقاط فقط، علمًا بأن "العالمي" حقق العلامة الكاملة ولم يتعطل منذ بداية الموسم.

    ويستعد التعاون لمهمة صعبة من أجل الصدارة، عندما يستضيف نيوم غدًا الأحد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

الدوري الإيطالي
بيسا crest
بيسا
بيزا
إنتر crest
إنتر
إنتر