بتوصية فرنسية .. الدوري السعودي يمد يد العون إلى إنتر للتخلص من عبء أندي ضيوف!

يعيش نادي إنتر الإيطالي حالة من الغموض في النصف الأول من الموسم الحالي بسبب وضع لاعب الوسط الفرنسي الشاب أندي ضيوف، والذي انضم إلى الفريق قادمًا من لانس الفرنسي في صفقة خاطفة لم تستغرق سوى ساعات قليلة.

انضم ضيوف إلى إنتر لسد ثغرة ملحة في خط الوسط، حيث كان من المفترض أن يضم الفرنسي مانو كوني، نجم وسط روما، لكن مبالغة الجيالوروسي في سعر اللاعب المطلوب جعلت النادي الإيطالي يوجه أنظاره في اتجاه آخر.

ورغم التوقعات التي رافقت وصوله، لم يظهر اللاعب الفرنسي صاحب الـ22 عامًا سوى دقائق معدودة خلال بعض المباريات، ليبقى خارج الحسابات الأساسية للمدرب كريستيان كيفو، وتحديدًا لعب 3 مباريات فقط بواقع 118 دقيقة، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.