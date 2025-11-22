بتوصية فرنسية .. الدوري السعودي يمد يد العون إلى إنتر للتخلص من عبء أندي ضيوف!

على الصعيد الأوروبي، بدأ إنتر موسمه بقوة في مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث حقق الفوز خارج قواعده على أياكس أمستردام الهولندي (2-0)، ثم عاد ليهزم سلافيا براج (3-0)، بمساهمات مباشرة من لاوتارو مارتينيز (هدفان) ودومفريس، قبل أن يهزم يونيون سانت جيلواز البلجيكي بأربعة أهداف من دون رد ويكرم ضيافة كايرات ألماتي بنتيجة (2-1).
وحتى الآن، سجل الفريق الإيطالي 9 أهداف، بينما لم تستقبل شباكه سوى هدف وحيدة، ما يعكس تركيزه الدفاعي القوي في المسابقة القارية، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 12 نقطة بفارق هدف أقل عن المتصدر بايرن ميونخ ووصيفه آرسنال.
أما في الدوري الإيطالي، فقد واجه إنتر تحديات أكبر، إذ نجح في بدء الموسم الجاري بانتصار عريض على تورينو 5-0، لكنه بعد ذلك تلقى خسارتين مفاجئتين أمام كل من أودينيزي بنتيجة 2-1 وغريمه يوفنتوس بنتيجة 4-3.
بعد ذلك حقق الفريق الملقب بـ"الأفاعي" سلسلة من الانتصارات ضد ساسولو 2-1، كالياري 2-0، وكريمونيزي 4-1، ثم أمام روما 1-0، وبعد 4 مباريات من الانتصارات، سقط إنتر مجددا خارج قواعده أمام نابولي (حامل اللقب) 3-1، قبل أن يعود مجددا إلى المسار الصحيح بتحقيق فوز عريض على فريق فيورنتينا بثلاثة أهداف من دون رد.
ومن ثم نجح العملاق الإيطالي في تحقيق الفوز على حساب هيلاس فيرونا (2-1) وعلى لاتسيو بهدفين دون رد، ليجمع حتى الآن 24 نقطة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق الأهداف عن روما الوصيف، ونقطتان عن غريمه الأزلي ميلان.
وقد يتسع هذا الفارق إلى 5 نقاط، إذا استطاع إنتر أن يحسم ديربي الغضب في الجولة المقبلة لصالحه، حيث يلتقي الفريقان مساء غدٍ الأحد على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمضن الجولة 12 من الدوري الإيطالي 2025-2026.