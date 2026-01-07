Semenyo Man city GFX GOAL ONLYGOAL AR
محمد سعيد

سيمينيو في ليلة وداع بورنموث | كتب نهاية سعيدة ومستقبل مظلم ل"الكرز" .. وترك جوارديولا يعبث بأوراق الفانتازي!

النجم الغاني يسعيد بورنموث إلى طريق الانتصارات بعد 11 جولة من السقوط المروع

كتب الجناح الغاني أنطوان سيمنيو، مشهد النهاية مع فريق بورنموث بحروف من ذهب، بعدما ساهم بشكل مؤثر في حصد انتصار غالٍ وثمين على توتنهام في وقت قاتل، أعاد به الأفراح إلى معسكر "الكرز"، بغد غياب طويل.

فعلى ملعب "فيتاليتي" أكرم بورنموث وفادة توتنهام هوتسبيرز بنتيجة (3-2)، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي 2025-2026، والفضل في ذلك الفوز يعود في المقام الأول إلى سيمنيو.

  • سيمنيو يعيد ذاكرة الانتصارات لبورنموث

    النجم الغاني الذي حزم حقائبه قبل ساعات من انطلاق اللقاء من أجل الانتقال إلى فريقه الجديد مانشستر سيتي، استطاع أن يسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة (90+5)، ليعيد بورنموث إلى ذاكرة الانتصارات التي فقدها خلال 11 مباراة سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    فمنذ الفوز على نوتنجهام فورست بهدفين دون رد يوم 26 أكتوبر الماضي، فشل بورنموث في تحقيق أي فوز وتأرجحت نتائجه بين 6 هزائم و5 تعادلات، تسببت في تراجع الفريق إلى المراكز الخمسة الأخيرة في البريميرليج ودخوله دائرة الأندية المهددة بالهبوط.

    وبعد الفوز على توتنهام الليلة بفضل هدف سيمنيو، ارتقى بورنموث إلى المركز الخامس عشر في البريميرليج برصيد 26 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن توتنهام الذي تجمد في المركز الرابع عشر.

    • إعلان
  • Bournemouth v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    سيمنيو يحسم انتقاله إلى مانشستر سيتي

    حسم مانشستر سيتي صفقة التعاقد مع النجم الغاني أنطوان سيمنيو قادمًا من بورنموث، في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني، بحسب الصحفي الموثوق فابريتسيو رومانو.

    ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن جميع الوثائق قد تم تبادلها وتوقيعها بين الناديين، لتصبح الصفقة رسمية في انتظار الفحص الطبي المقرر اليوم الخميس، قبل توقيع اللاعب على عقد طويل الأمد مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

    واختار سيمنيو الانضمام إلى مانشستر سيتي رغم تلقيه عروضًا من أربعة أندية كبيرة في البريميرليج، بعد أن عبّر عن رغبته القوية في العمل تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

  • سيمنيو يترك بورنموث ببصمة لا تنسى

    في ظهوره رقم 100 بالبريميرليج الليلة، قد سيمنيو أداءً استثنائيًا تسبب في مشاعر مختلطة لدى جماهير بورنموث، فما بين فرحتهم بالفوز القاتل على السبيرز وحزنهم على رحيل النجم الأول للفريق في وقت حرج للغاية، وقفت الجماهير تصفق له بعد نهاية المباراة وودعته بطريقة مؤثرة.

    وكان الجناح الغاني هو أهم عناصر خط هجم بورنموث منذ انضمامه للفريق قادمًا بريستول سيتي مقابل 10.25 مليون يورو، حيث لعب مع الفريق 110 مباريات سجل خلالها 32 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة.

    وفي الموسم الحالي سجل سيمنيو 10 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة وذلك في 21 مباراة، ولولا هذه المساهمات المؤثرة لكان الفريق في وضع صعب للغاية وفي معاناة واضحة بالمراكز المؤدية للهبوط، وهو السيناريو الأسوأ الذي لا تتمناه جماهير بورنموث حال عدم استغلال الإدارة الأموال العائدة من صفقة بيعه إلى سيتي بتدعيم مؤثر يعوض الفريق سريعًا.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-BRIGHTONAFP

    مسكن سريع لآلام بيب جوارديولا

    كان السبب الرئيسي في تفضيل سيمنيو عرض مانشستر سيتي على كل من ليفربول، تشيلسي ومانشستر يونايتد، هو رغبته في الفوز بالبطولات، حيث يبدو الفريق السماوي هذا الموسم في حالة جيدة للفوز بالبطولات، إذ يأتي وصيفًا لآرسنال في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 5 نقط، والمركز الرابع في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

    كما وصل سيتي إلى نصف نهائي كأس الرابطة، وسيواجه نيوكاسل في الدور نصف النهائي، وسيواجه إكستر سيتي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

    وأمام كل هذه التحديات يحتاج جوارديولا إلى لاعب جاهز بدنيًا وفنيًا للدخول سريعًا في أجواء المنافسات وخصوصًا البريميرليج، وتعويض الغياب المؤثر لعمر مرموش على الجبهة اليسرى وعدم ثبات مستوى جيريمي دوكو، لذلك كان سيمنيو هو الحل المثالي في انتقالات يناير لإنقاذ حملة جوارديولا لإعادة السيتي إلى منصات البطولات هذا الموسم.

    وابتسم القدر لبيب جوارديولا في هذه الصفقة، حيث تعاقد مع لاعب إفريقي لا يشارك منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية لأول مرة منذ 22 عامًا، حيث فشل منتخب غانا المعروف بـ"النجوم السوداء" في التأهل إلى الكان المقامة حاليًا في المغرب، وهو ما جعل سيمنيو متاحًا في هذه الفترة بعكس أغلب النجوم الأفارقة مثل محمد صلاح، عمر مرموش ومبيومو.

  • خلط مفاجئ لحسابات عشاق الفانتازي

    رحيل سيمنيو عن بورنموث قد يكون مفيدًا للسيتي وللاعب نفسه، لكنه قد يصيب رواد لعبة "فانتازي" الدوري الإنجليزي بقلق شديد ويخلط حساباتهم، فهو اللاعب المثالي الذي يختاره ملايين المشاركين في خطتهم، نظرًا لسعره الزهيد مقارنة بباقي الأجنحة (7.6)، وكونه عنصرًا أساسيًا في تشكيلة بورنموث ويضمن دائمًا المشاركة مع الفريق.

    حتى أن سيمنيو استطاع أن يكون صاحب المركز الثاني ضمن لاعبي خط الوسط الأنجح هذا الموسم في اللعبة والذين استطاعوا تجاوز حاجز الـ100 نقطة، حيث يتقدم هذه القائمة ديكلان رايس لاعب آرسناا بـ119 نقطة، ويأتي خلفه مباشرة أنطوان سيمنيو في المركز الثاني بـ114 نقطة ليؤكد أن لاعبي الفرق المتوسطة قادرون على صناعة الفارق بفضل الاعتماد الهجومي الكامل عليهم ويعطي دلالة واضحة على تطور مستواه وتحوله إلى عنصر شامل يجمع بين الصلابة التكتيكية والمساهمة الهجومية.

    لكن برحيله إلى مانشستر سيتي، قد يتسبب في صدمة ثلاثية لعشاق الفانتازي، أولها هو أنه سيلعب تحت قيادة بيب جوارديولا "عاشق سياسة التدوير" بين اللاعبين، لذلك لن يضمنوا مشاركته بشكل مستمر، وثانيًا فإنه سيحتاج إلى وقت طويل للانسجام مع الفريق الجديد وقد لا يستطيع حجز مركز أساسي له في النصف الثاني من الموسم كأي صفقة جديدة.

    وأخيرًا، انتقال جناح مميز ودائم التسجيل أو الصناعة إلى فريق مانشستر سيتي، سيجعل الكثير من رواد اللعبة في حيرة شديدة، لأن قوانين اللعبة تسمح لك باختيار 3 لاعبين فقط من نفس الفريق، وسيتي من أكثر الفرق الغنية باللاعبين المميزين وأغلب التشكيلات تعتمد على 3 لاعبين على الأقل من هذا الفريق، لذلك ستختلط حساباتهم بشكل كبير قريبًا.

0