يورو 2024 | الملك مات يا رابيو .. لامين يامال يدمر فرنسا بـ"الماركة المسجلة" وليلته الذهبية هزت عرش بيليه

يامال "النسخة الجديدة" من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي..

"جميل جمال مالوش مثال".. بهذه الكلمات غنى المطرب السوري الراحل فريد الأطرش، للفنانة المصرية فاتن حمامة، في فيلم "لحن الخلود".

لكن.. الفنان الراحل لم يكن يتوقع أبدًَا أن كلمات أغنيته، سوف يتم استخدامها بعد 40 سنة تقريبًا؛ لوصف جمال ما يقدّمه أحد نجوم كرة القدم، داخل أرضية الملعب.

نعم.. هذه الكلمات استخدمها المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي؛ لوصف مستوى جوهرة إسبانيا وبرشلونة لامين يامال، في القمة الأوروبية الكبرى أمام المنتخب الفرنسي.

إسبانيا فازت (2-1) على فرنسا، في نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

القمة شهدت تألق كبير للغاية من يامال، الذي سجل هدفًا خرافيًا من خارج منطقة الـ18، أدرك به التعادل أولًا (1-1)، قبل أن يحرز زميله داني أولمو، هدف التأهل إلى المباراة النهائية؛ حيث ينتظر المنتخب الإسباني، الفائز من مواجهة إنجلترا وهولندا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد مستوى لامين يامال الرائع في قمة إسبانيا وفرنسا، مساء يوم الثلاثاء..