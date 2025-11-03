"دوري الملوك" (Kings League) هو بطولة كرة قدم سباعيات (7 ضد 7) أسسها جيرارد بيكيه. يمزج الدوري بين الرياضة والترفيه، حيث يتنافس 12 فريقًا يرأسهم مشاهير إنترنت (ستريمرز) ولاعبو كرة قدم سابقون. يتميز الدوري بقواعد لعب غير تقليدية تهدف إلى زيادة الإثارة وجذب الجماهير الشابة عبر منصات البث المباشر.
"يحدث نفس الشيء دائمًا".. مارسيلو يشعل صراع ريال مدريد وبرشلونة في "دوري الملوك"!
ماذا فعل مارسيلو في دوري الملوك؟
لم يكن "دوري الملوك" مجرد ساحة لاستعراض مهارات مارسيلو بعد اعتزاله، بل كان مسرحًا لإطلاق تصريح مدوٍ أعاد للأذهان سنوات الصراع المحتدم بين ريال مدريد وبرشلونة.
بعد مباراة مثيرة للجدل، لم يتردد الظهير البرازيلي في إطلاق قذائفه عبر منصات التواصل، ملمحًا إلى أن ما يحدث تحكيميًا في برشلونة "هو نفس الشيء منذ وقت طويل"، ليصب الزيت على نار المنافسة التي لا تهدأ أبداً بين القطبين.
عاد مارسيلو لارتداء قميص اللعب مجددًا بعد إعلان اعتزاله. لقد فعل ذلك هذا الأسبوع في جولتين من دوري الملوك، في محاولة لمساعدة فريقه Skull FC. لسوء حظهم، لم يتمكنوا من تحقيق ذلك، وإن كان لأسباب مختلفة في كلتا الحالتين.
المباراة الأولى، ضد رايو دي برشلونة مرت بشكل هادئ، وعلى الرغم من أن Skull انتهى به الأمر خاسرًا، لم يكن هناك الكثير من الضجة.
لكنه لعب ضد فريق إكسباير (XBuyer Team)، وانتهى الأمر بمارسيلو غاضبًا جدًا من أداء الحكم، وهو ما دفعه إلى تذكر نادي برشلونة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ماذا قال مارسيلو عن برشلونة؟
الفترة التي قضاها في ريال مدريد دفعت مارسيلو لتطوير حب لا يصدق للقميص الأبيض، وبعض الكراهية للنادي الكتالوني.
في هذه المناسبة، وعلى الرغم من أنها لم تكن ضد برشلونة، فإن أداء أنخيل، حكم اللقاء، والذي لم يبدُ جيدًا في نظره، ذكّره بأداء حكام الكلاسيكو.
هذا ما دفعه، إلى جانب مقطع فيديو لما حدث في المباراة، إلى إرسال رسالة على منصة إكس (تويتر سابقًا): "في برشلونة يحدث نفس الشيء دائمًا منذ وقت طويل... نحن معتادون. هل أقول شيئًا أكثر؟".
ردود الفعل على رسالة مارسيلو
هذه الرسالة، المصحوبة برمز تعبيري (إيموجي) لقبلة، أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي، برسائل مؤيدة وضد الأسطورة المدريدية، ومع الإشارات المتوقعة إلى (قضية) نيجريرا والسرقات المزعومة للفريق الأبيض.
لقد ألهب مارسيلو حماس الجمهور في دوري الملوك بكرة القدم التي قدمها، كما أنه حرك مشجعي ريال مدريد وبرشلونة، ولكن هذه المرة من خلال شبكاته الاجتماعية وبمنشور واحد فقط.
وسخر الأخوان "باير"، وهما رئيسا فريق XBuyer Team (خصم مارسيلو)، أثناء المباراة من مارسيلو أثناء مطالبته بركلة جزاء محتملة، بل اتهماه صراحة "بالغطس" أو التمثيل. لم تتوقف السخرية عند هذا الحد، بل ربطا هذا السلوك المزعوم بتاريخه الطويل مع ريال مدريد، بعبارة: "لقد علموك ذلك في البرنابيو".
- Getty Images Sport
ليست الأزمة الأولى.. يامال أشعل الكلاسيكو من دوري الملوك
لم تكن أزمة مارسيلو وتصريحاته النارية هي الأولى التي تحول "دوري الملوك" (Kings League) إلى ساحة خلفية لتصفية حسابات الكلاسيكو.
فقبل أيام قليلة فقط، كان نجم برشلونة الحالي لامين يامال، هو من أشعل فتيل أزمة ضخمة استخدم فيها منصة الدوري الترفيهي لتوجيه اتهامات للغريم.
فخلال ظهوره كرئيس لفريقه "La Capital FC" في إحدى حلقات البث المباشر للبطولة، وقبل أيام معدودة من الكلاسيكو الرسمي، سُئل يامال عن أوجه التشابه بين ريال مدريد وأحد فرق الدوري، ليأتي رده صادماً: "نعم... إنهم يسرقون ويشتكون".
لم تكن هذه مجرد مزحة عابرة، بل كانت لها تداعيات خطيرة. فقد أشعل التصريح غضب إدارة ولاعبي ريال مدريد، وانتقل التوتر مباشرة من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع في ملعب "سانتياجو برنابيو". حيث تعمد لاعبو ريال مدريد، وتحديداً داني كارباخال وفينيسيوس جونيور، مواجهة يامال والضغط عليه خلال المباراة التي حسمها الميرينجي 2-1 (وسط صافرات استهجان ضد يامال)، ردا على ما اعتبروه إهانة مباشرة.
والآن، يأتي دور مارسيلو ليصب الزيت على النار من جديد. فبعد شعوره بالظلم التحكيمي في مباراة فريقه، لم يتردد أسطورة ريال مدريد في الربط الفوري بين ما حدث له وبين الغريم الكتالوني.
هاتان الواقعتان تثبتان أن "دوري الملوك"، الذي بدأ كبطولة ترفيهية، أصبح جبهة جديدة غير متوقعة لإحياء العداوة التاريخية، مما يسمح للنجوم الحاليين والسابقين بالتعبير عن صراعاتهم بشكل أكثر حدة وحرية.