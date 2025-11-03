"يحدث نفس الشيء دائمًا".. مارسيلو يشعل صراع ريال مدريد وبرشلونة في "دوري الملوك"!

لم يكن "دوري الملوك" مجرد ساحة لاستعراض مهارات مارسيلو بعد اعتزاله، بل كان مسرحًا لإطلاق تصريح مدوٍ أعاد للأذهان سنوات الصراع المحتدم بين ريال مدريد وبرشلونة.

بعد مباراة مثيرة للجدل، لم يتردد الظهير البرازيلي في إطلاق قذائفه عبر منصات التواصل، ملمحًا إلى أن ما يحدث تحكيميًا في برشلونة "هو نفس الشيء منذ وقت طويل"، ليصب الزيت على نار المنافسة التي لا تهدأ أبداً بين القطبين.

عاد مارسيلو لارتداء قميص اللعب مجددًا بعد إعلان اعتزاله. لقد فعل ذلك هذا الأسبوع في جولتين من دوري الملوك، في محاولة لمساعدة فريقه Skull FC. لسوء حظهم، لم يتمكنوا من تحقيق ذلك، وإن كان لأسباب مختلفة في كلتا الحالتين.

المباراة الأولى، ضد رايو دي برشلونة مرت بشكل هادئ، وعلى الرغم من أن Skull انتهى به الأمر خاسرًا، لم يكن هناك الكثير من الضجة.

لكنه لعب ضد فريق إكسباير (XBuyer Team)، وانتهى الأمر بمارسيلو غاضبًا جدًا من أداء الحكم، وهو ما دفعه إلى تذكر نادي برشلونة على وسائل التواصل الاجتماعي.