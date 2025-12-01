Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport
أحمد فرهود

رد على مقولة "النادي المُدلل" بالدليل! .. ياسر القحطاني يوجه رسالة إلى المشككين في نزاهة الهلال

ماذا قال ياسر القحطاني؟..

وجّه ياسر القحطاني، أسطورة عملاق الرياض الهلال، رسالة قوية إلى بعض الجماهير الرياضية في المملكة العربية السعودية؛ التي تصف الزعيم بـ"النادي المُدلل".

رسالة القحطاني اليوم الإثنين؛ جاءت بعد قرعة نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026

    أُجريت قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، مساء أمس الأحد؛ وذلك بين 4 أندية، هم: "الهلال، الاتحاد، الأهلي والخلود".

    وأسفرت قرعة نصف نهائي أغلى الكؤوس، عن كلاسيكو كبير بين ناديي الهلال والأهلي؛ حيث ستقام المباراة في مدينة جدة.

    ومن ناحيته.. سيُحل الاتحاد ضيفًا على فريق الخلود الأول لكرة القدم؛ وذلك في المباراة الثانية من نصف النهائي.

  • رسالة ياسر القحطاني إلى المشككين في "نزاهة الهلال"!

    وفي هذا السياق.. اعتبر ياسر القحطاني أن قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ أثبتت كذبة مقولة أن عملاق الرياض الهلال، هو "النادي المُدلل" في المملكة العربية السعودية.

    القحطاني أشار في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "سناب شات"، اليوم الإثنين، إلى أن البعض حاول الترويج بأن قرعة نصف نهائي الكأس، ستكون موجهة من القائمين عليها؛ بحيث يلعب الهلال ضد الخلود، بينما يواجه الاتحاد نظيره الأهلي.

    وأضاف القحطاني: "ظهرت القرعة.. الهلال سيقابل الأهلي في جدة، والاتحاد وقع أمام الخلود".

    وتساءل أسطورة نادي الهلال عن أين اختفت ما اسماها الأصوات النشاز؛ التي حاولت إيهام الشارع الرياضي بأن الزعيم يتحصل على تسهيلات من اتحاد الكرة السعودي ولجانه، سواء في القرعة أو الجدولة.

    اتهامات مُتبادلة بين الهلاليين والنصراويين بسبب الجدولة والقرعة!

    وشهد الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 تحديدًا؛ صراعًا شرسًا بين المنتمين إلى عملاقي الرياض الهلال والنصر، بشأن الجدولة.

    ويرى الهلاليون أن اتحاد الكرة السعودي ساعد النصر، في جدولة الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك من خلال وضع مباريات سهلة له في بداية مسابقة دوري روشن للمحترفين، عكس منافسيه.

    وحسب هؤلاء؛ فإن لعب الفريق النصراوي مباريات سهلة في بداية الموسم، جعله يحقق سلسلة من الفوز المتتالي في ظل عدم جاهزية المنافسين.

    أما النصراويون فقد ردوا على هذه الاتهامات؛ بأن الهلال طول تاريخه مع عالم الساحرة المستديرة، يحصل على تسهيلات من اتحاد الكرة السعودي ولجانه، بخصوص القرعة والجدولة.

    ولذلك.. توقع البعض أن تتواصل هذه التسهيلات، قبل قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي؛ بمقابلة الهلال لنظيره الخلود.

    إلا أن القرعة أسفرت عن وقوع الهلال ضد الأهلي؛ وهو الأمر الذي دفع أسطورة النادي السابق ياسر القحطاني للخروج بمقطع الفيديو، سالف الذكر.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 7 انتصارات مع تعادلين، في الجولات التسع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 5 انتصارات متتالية في الجولات الخمس الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 22.

    * فوز: 17.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 52.

    * أهداف مستقبلة: 21.

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الخمس الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.