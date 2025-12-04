بعد طفرة مواهب الأردن .. وليد الفراج يثير الجدل: "في بلد آخر سيعمل مقاولًا أو موظف استقبال"!

واستهل منتخب الأردن، مشواره في كأس العرب "فيفا قطر 2025"، بالفوز على الإمارات بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، حيث تقدم علي علوان، بهدف من ركلة جزاء، تسببت في طرد مدافع الإمارات خالد إبراهيم، فيما أضاف يزن النعيمات الهدف الثاني، بينما نجح برونو أوليفيرا بتقليص الفارق.

هذا الانتصار فتح الباب مجددًا أمام الحديث عن "الطفرة" التي شهدتها الكرة الأردنية، في السنوات الأخيرة، منذ التأهل إلى نهائي كأس آسيا 2023، وإقصاء العراق وطاجيكستان وكوريا الجنوبية، في الطريق نحو النهائي، قبل الخسارة أمام قطر بثلاثية لهدف.

واستمر "الجيل الذهبي" للأردن، وسط نجوم مثل يزن النعيمات وموسى التعمري، في كتابة التاريخ، حيث صار أول منتخب عربي يحجز مقعدًا في نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الأولى في رحلة النشامى.