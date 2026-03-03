Getty Images Sport
وكيل نجم إنتر السابق يتحدث عن رغبة المهاجم في ترك ناديه الحالي للعب مع إيران وسط الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل
تحول مفاجئ في مسيرة تاريمي المهنية
ظهرت هذه الادعاءات لأول مرة يوم الاثنين في مختلف وسائل الإعلام في تركيا واليونان، مما يشير إلى أن المهاجم المخضرم كان ينوي الانضمام إلى الجيش الإيراني. وأشارت الرواية إلى أن هذه الخطوة كانت ردًا مباشرًا على تصاعد الصراع بين إسرائيل والولايات المتحدة، عقب وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي. ومع ذلك، سارع ممثل اللاعب إلى نفي هذه الشائعات المثيرة للصدمة. فقد لجأ فيديريكو باستوريلو، الذي يدير شؤون المهاجم، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لينفي بشكل قاطع أن موكله لديه أي نية لمغادرة أثينا إلى ساحة المعركة خلال هذه الفترة المضطربة.
العميل باستوريلو يصحح المعلومات
في بيان حازم يهدف إلى إنهاء حالة عدم اليقين المتزايدة حول مستقبل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، أكد باستوريلو أن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. وأكد الوكيل الإيطالي أن التصريحات والنوايا المنسوبة إلى نجم أولمبياكوس لا تتوافق مع التزامات اللاعب المهنية الفعلية أو تفكيره الحالي. من خلال معالجة الموقف مباشرة عبر Instagram، سعى الوكيل إلى طمأنة المشجعين في اليونان بأن المهاجم المتميز لا يزال جزءًا أساسيًا من الفريق الذي يتصدر حاليًا جدول الدوري اليوناني.
وجاء في البيان الكامل لباستوريلو: "في الساعات الأخيرة، انتشرت تصريحات منسوبة إلى مهدي تاريمي لا تعكس حقيقة الوضع. اللاعب يركز تمامًا على عمله في أثينا وعلى مسيرته المهنية، بكل التزام وتصميم. في فترة حساسة مثل هذه، من المهم تجنب التفسيرات خارج السياق أو التفسيرات غير الدقيقة. نحن نعتمد على حس المسؤولية والاحترام لدى الجميع".
التركيز لا يزال منصبًا على سباق اللقب في الدوري اليوناني الممتاز
يأتي هذا التوضيح في وقت حرج بالنسبة لأولمبياكوس، الذي يخوض حالياً صراعاً محتدماً على لقب الدوري المحلي مع فرق مثل AEK أثينا وPAOK. كان تاريمي لاعباً أساسياً في النادي الذي يتخذ من بيرايوس مقراً له، حيث سجل 10 أهداف في 16 مباراة بالدوري، وأي تشتيت للانتباه بشأن مشاركته كان سيشكل ضربة قوية لطموحات النادي في الفوز باللقب.
حقق أولمبياكوس مؤخرًا فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على بانسيرايكوس، وهو نتيجة تبقيه في صدارة السباق على اللقب. مع اقتراب المواجهة المهمة ضد باوك، سيشعر النادي وجماهيره بالارتياح لسماع أن مهاجمهم النجم لا يخطط للمغادرة. لا يزال وضع المنتخب الإيراني موضع نقاش في أماكن أخرى، مع تلميحات إلى أنه قد يغيب عن كأس العالم 2026، ولكن بالنسبة لتاريمي، فإن مستقبله القريب يقتصر بشكل صارم على ملاعب الدوري اليوناني الممتاز.
سباق اللقب مقابل الدعوة إلى حمل السلاح: الدور الحاسم لتاريمي
على الرغم من حساسية الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، فإن الرسالة الصادرة عن معسكر تاريمي هي أن الأمور تسير كالمعتاد. ومن المتوقع أن يواصل المهاجم، الذي اشتهر بكونه هدافًا بارزًا في البرتغال قبل انتقاله المثير للانتباه إلى إنتر ميلان ثم انتقاله لاحقًا إلى اليونان، قيادة هجوم الفريق الأحمر والأبيض. يأتي ذلك في وقت حرج، حيث يتصدر أولمبياكوس حالياً الدوري اليوناني الممتاز برصيد 53 نقطة، متساوياً مع AEK أثينا. مع دخول الموسم مرحلته الحاسمة، سيعتمد النادي على مهاجمه المخضرم ليبقى "مركزاً تماماً" على تسجيل الأهداف بدلاً من الاستجابة لنداء السلاح.
