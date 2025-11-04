انتصار لم يكتمل .. مدرب شاب يودّع الحياة بعد تقدم فريقه بثنائية "تونسية" في الدوري الصربي

أقيمت المباراة المعنية مساء الأحد، حيث واجه فريق رادنيكي فريق ملادوست. وتوقفت المباراة بعد 22 دقيقة عقب انهيار المدرب على خط الملعب الخارجي، وقد تلقى رعاية طبية عاجلة ونقل على وجه السرعة إلى المستشفى.

وغادر المدرب الملعب متجهًا نحو المستشفى تاركًا فريقه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما الثنائي التونسي لؤي بن حسين ووجدي ساحلي.

استمرت المباراة بينما كان الحاضرون في الملعب ينتظرون آخر المستجدات، وجاءت الأخبار الأكثر إثارة للقلق بعد 20 دقيقة من استئناف المباراة. تمت مشاركة لقطات لردود الفعل على ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انهار اللاعبون الحزينون على العشب.