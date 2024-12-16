وداعاً أدريانو .. صاروخية مدريد وهدف مارادوني غير مشهور و10 محطات "سعيدة" في مسيرة الإمبراطور

أدريانو ودع الملاعب بصفة رسمية مساء الأحد بلقاء تكريمي جميل

رغم أنه لم يلعب كرة القدم بصفة رسمية منذ 2016، ولكن النجم البرازيلي أدريانو قرر بعد 8 أعوام أن يودع الملاعب بشكل نهائي مساء الأحد 15 ديسمبر بلقاء جمع أساطير البرازيل ضد نجوم إيطاليا على ملعب "ماراكانا"، لتكون اللقطة الختامية لمشوار "الإمبراطور" سعيدة ووسط الأصدقاء عقب نهاية لا تليق بمكانته.

مسيرة نجم إنتر وفلامنجو السابق الذي اعتقد البعض أنه خليفة رونالدو وزيكو كانت حافلة، وللأسف عطلتها الوفاة المفاجأة لوالده التي تسببت في انهياره خارج الملعب والاتجاه نحو الإدمان، لتفقد الملاعب موهبة كانت إذا استمرت في الطريق الصحيح ستكون ربما أحد أفضل من شهدت اللعبة على الإطلاق.

واليوم، بمناسبة اعتزال "الإمبراطور" رسمياً نختار أن نركز على أبرز 10 لحظات "سعيدة" في مشوار نجم السامبا، لأن هكذا نريد أن نتذكر أدريانو، ذلك العملاق صاحب الضحكة الجميلة والقدم اليسرى التي أرعبت الحراس في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

اقرأ أيضاً | ليلة مع 18 فتاة ويعيش تحت حماية العصابات .. حكايات أدريانو