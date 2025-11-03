لا يزال أسطورة مانشستر يونايتد على رأيه بأن المدافع الهولندي لم يكن في أفضل حالاته خلال موسم 2025-2026، ويعتقد أن فان دايك سيعترف بذلك "إذا كان صادقاً مع نفسه".
بعد تهكم نجم ليفربول.. روني يواصل الهجوم على فان دايك: سيعترف إذا كان صادقًا مع نفسه!
سلسلة هزائم بعد إنفاق كبير: تساؤلات تطرح على ليفربول
بعد أن ساعدتهم سلسلة من الأهداف المتأخرة على تحقيق بداية خالية من العيوب عبر المنافسات المحلية والقارية، شهد حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز انهياراً مذهلاً عندما تعرض لست هزائم خلال سلسلة صعبة من 7 مباريات. أثيرت تساؤلات حتمية حول ما إذا كان "الريدز" في خطر الانهيار من الداخل.
روني هو من بين أولئك الذين انتقدوا فريق أرني سلوت، بعد رؤيتهم يكافحون لتكرار الاستمرارية التي قادتهم إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2024-2025.
قلة هم من كان بإمكانهم توقع أنهم سيترنحون بهذا الشكل المذهل بعد تحطيم الأرقام القياسية للانتقالات في نافذة الصيف - مع إبرام صفقات تاريخية لأمثال فلوريان فيرتس وألكسندر إيزاك.
- Getty
ماذا قال فان دايك في تهكمه "الكسول" على روني؟
اتُهم ليفربول بالافتقار إلى القيادة داخل وخارج الملعب، ووقع القائد المخضرم فان دايك تحت المجهر. وهو لم يتقبل برحابة صدر رؤية مساهمته موضع تشكيك من قبل أمثال روني.
ردًا على الاتهامات بأنه لم "يقد" فريقه حقاً هذا الموسم، قال فان دايك: "لم أسمعه [روني] العام الماضي. هذا لا يؤذيني. من الواضح أنه أسطورة، لاعب كبير في اللعبة ألهم الكثيرين، لا يمكنني قول سوى أشياء إيجابية ولكنني أشعر أن هذا التعليق هو مجرد، أود أن أقول، انتقاد كسول بعض الشيء".
وأضاف: "من السهل إلقاء اللوم على اللاعبين الآخرين لكنه يعلم أننا نفعل ذلك معًا، نحاول مساعدة بعضنا البعض للخروج من هذا الوضع. العام الماضي عندما كانت الأمور تسير على ما يرام لم تسمع ذلك على الإطلاق. هذا هو الواقع. [النقاد] عليهم القيام بهذا العمل. لديه رأي وعلينا التعامل معه. لا توجد ضغائن. أنا لا آخذ الأمر على محمل شخصي".
يجب أن يبذل جهدًا أكبر: روني يتمسك بتعليقاته حول فان دايك
روني لم يتراجع عن تعليقاته. بدلاً من ذلك، يصر قائد إنجلترا السابق على أنه يجب على فان دايك أن يطالب نفسه ومن حوله في أنفيلد بالمزيد.
في برنامج "ذا واين روني شو"، قال الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات: "فيرجيل فان دايك يشبه محمد صلاح، كما تعلم، على مدى السنوات الخمس الماضية كان واحدًا من أفضل المدافعين في العالم، إن لم يكن الأفضل، وفي العام الماضي كان من الصعب قول أي شيء سيء لأنهم كانوا جيدين جداً، وهو كان جيداً جداً".
وواصل: "أنا متأكد من أنه سيخرج ويخبرك، أنه ربما لم يكن في أفضل حالاته هذا الموسم، إذا كان صادقاً مع نفسه. وظيفتك كقائد إذا كانت الأمور لا تسير على ما يرام، هي التحدث إلى زملائك في الفريق، وعقد اجتماعات معهم، وهذا حقًا ما كنت أقوله. كما تعلم، كقائد، كقائد، أنا متأكد من أنه كان يفعل ذلك".
وختم: "لدي كل الاحترام لفيرجيل. أعتقد أنه لاعب رائع. وظيفتي الآن كناقد هي إعطاء آرائي حول ما أشعر به. أنا متأكد أنك إذا سألته هو أو أرني سلوت، (سيقولان) إنه ربما لم يكن جيداً كما كان خلال السنوات القليلة الماضية. كان هذا تعليقي الذي أتمسك به".
- AFP
ماذا بعد لليفربول؟
ساعد فان دايك ليفربول على العودة إلى سكة الانتصارات في آخر ظهور لهم، مع تحقيق فوز بنتيجة 2-0 عند استضافة أستون فيلا. شهدت تلك المباراة حفاظ "الريدز" على شباكهم نظيفة لأول مرة منذ 14 سبتمبر.
سيعود فريق سلوت إلى المنافسات الأوروبية يوم الثلاثاء عندما يخوض مواجهة ساحرة في دوري الأبطال مع ريال مدريد، قبل الوصول إلى فترة التوقف الدولي التالية بعد رحلة لمواجهة الخصوم القدامى مانشستر سيتي يوم الأحد.