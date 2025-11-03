بعد تهكم نجم ليفربول.. روني يواصل الهجوم على فان دايك: سيعترف إذا كان صادقًا مع نفسه!

روني لم يتراجع عن تعليقاته. بدلاً من ذلك، يصر قائد إنجلترا السابق على أنه يجب على فان دايك أن يطالب نفسه ومن حوله في أنفيلد بالمزيد.

في برنامج "ذا واين روني شو"، قال الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات: "فيرجيل فان دايك يشبه محمد صلاح، كما تعلم، على مدى السنوات الخمس الماضية كان واحدًا من أفضل المدافعين في العالم، إن لم يكن الأفضل، وفي العام الماضي كان من الصعب قول أي شيء سيء لأنهم كانوا جيدين جداً، وهو كان جيداً جداً".

وواصل: "أنا متأكد من أنه سيخرج ويخبرك، أنه ربما لم يكن في أفضل حالاته هذا الموسم، إذا كان صادقاً مع نفسه. وظيفتك كقائد إذا كانت الأمور لا تسير على ما يرام، هي التحدث إلى زملائك في الفريق، وعقد اجتماعات معهم، وهذا حقًا ما كنت أقوله. كما تعلم، كقائد، كقائد، أنا متأكد من أنه كان يفعل ذلك".

وختم: "لدي كل الاحترام لفيرجيل. أعتقد أنه لاعب رائع. وظيفتي الآن كناقد هي إعطاء آرائي حول ما أشعر به. أنا متأكد أنك إذا سألته هو أو أرني سلوت، (سيقولان) إنه ربما لم يكن جيداً كما كان خلال السنوات القليلة الماضية. كان هذا تعليقي الذي أتمسك به".