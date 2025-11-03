وسط مواجهته مع واين روني بسبب ليونيل ميسي! .. كريستيانو رونالدو يفتح قلبه من "الزواج إلى قميص ترامب والاعتزال"

لكن بالرغم من ما سبق.. هُناك بعض النقاط الشيقة؛ التي ظهرت نوعًا ما في الفيديو الترويجي لـ"حوار" الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، مع الصحفي الرياضي بيرس مورجان.

على سبيل المثال.. قام مورجان بتوجيه سؤال إلى رونالدو؛ بشأن حديث النجم الإنجليزي المعتزل واين روني، زميله السابق في صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، والذي قال فيه "إنه لا يكره كريستيانو ولكنه يفضل الأسطورة الآخر ليونيل ميسي".

وجاء رد رونالدو بعد هذا السؤال: "لا مشكلة"؛ ثم ظهرت بعض الكلمات الأخرى في الفيديو الترويجي، مثل "أنا لا أتفق".

ومن غير الواضح هل هذا الرد بالفعل على السؤال، أم أنه مونتاج في الفيديو الترويجي؛ لكن على الأغلب جملة "لا مشكلة"، جاءت كإجابة مباشرة بخصوص تصريحات روني.

أما بخصوص جملة "أنا لا أتفق"؛ فيبدو أنها كانت موجهة إلى من يرى بأن ميسي أفضل منه؛ خاصة أن الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 سنة، وصف نفسه بـ"المتكامل".