محمود خالد

"قال لي لم أعد أستطيع" .. والد نيمار يتحدث عن رغبة نجله في الاعتزال!

هل تقترب مسيرة نيمار من النهاية؟

هناك الكثير من الصعاب التي مر بها النجم البرازيلي نيمار جونيور، ولكن هل يمكن أن تتسبب تلك الظروف في دفعه لاعتزال اللعب؟ الإجابة جاءت من عند والده.

في الوقت الذي يطمح فيه نجم سانتوس، من أجل العودة لمنتخب البرازيل، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، جاء والده، ليفجّر مفاجأة من العيار الثقيل، بقوله إنه كان يفكر جديًا في الاعتزال، خلال وقت قريب.

  • ماذا قال والد نيمار؟

    وتحدث نيمار دا سيلفا، والد النجم البرازيلي، عبر قناة Rafa Tecla T، عن نجله، مؤكدًا أنه كان يفكر جديًا في الاعتزال، بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في غضروف الركبة.

    والد نيمار كشف عمّا قاله نجله بالنص "لم أعد أستطيع، أحتاج إلى عملية جراحية، أنا منهك يا أبي، لا أعرف حتى إن كان الأمر يستحق العناء"، مؤكدًا أن نجم الهلال السابق، أخبره بذلك قبل بضعة أشهر.

    ما حدث بعد ذلك، أشبه بقصة ملهمة، قدمها نيمار، والذي تجاهل نصائح الأطباء، بالتوقف عن اللعب حتى نهاية العام، وشارك في مباريات سانتوس الأخيرة، من أجل إنقاذه من الهبوط.

    أردت أن أتلاشى!

    هذه ليست المرة الأولى، التي اعترف بها نيمار بأنه يفكر في التوقف، حيث تحدث أيضًا عن رحلته مع إصابة الرباط الصليبي، التي غيبته طويلًا عن الملاعب، لأكثر من سنة، إبان رحلته مع الهلال.

    وقال نيمار، عبر المسلسل الوثائقي حول الدوري السعودي على منصة (نتفليكس)، إن هناك أيامًا كان يستيقظ فيها مثقلًا برغبة عارمة في الاستسلام، مضيفًا "منذ البداية، كل ما أخشاه أن أصاب في ركبتي، واليوم، ها أنا أواجه أشد مخاوفي".

    وأضاف "كل رياضي يعرف جسده، وحين يتعرض لإصابة خطيرة، فإن الأمر يتبين على الفور، أعترف أني لم أشهد في مسيرتي إصابة هزت أرجائي مثل تلك الإصابة، شعرت بضيق شديد، وتملكني الإحباط خلال الشهر الأول، علمت أنها إصابة خطيرة وستطول مدة علاجها، كانت الفترة الأولى من الإصابة معقدة للغاية، في البداية، لا تشعر سوى بالألم، أردت أن أتلاشي".

    واستطرد نيمار "لم أشعر سوى بالألم، أردت استرجاع قدرتي على ثني ركبتي في أسرع وقت، حتى أستطيع التحرك مجددًا، والتخلص من الألم، ولولا أن حظيت بدعم أحبائي وعائلتي وأصدقائي لشقّت عليّ العودة بعد إصابتي؛ لأنها تعبث بعقلي وجسدي، ولم أعد في العشرين من عمري، بل كنت في الحادية والثلاثين، مدين للكثير من أصدقائي وعائلتي، وأطفالي الذين يمدّونني بالدعم كل يوم".

  • نيمار في غرفة العمليات

    ونشر نيمار جونيور، صورته على سرير المستشفى، من أجل الخضوع لعملية جراحية، بعد تعرضه للإصابة في غضروف الركبة.

    تضحية نيمار أتت بثمارها، بعدما تألق بشكل لافت مع سانتوس، في المباريات الثلاث الأخيرة من الدوري البرازيلي، حيث سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة ضد سبورت ريسيفي، وهاتريك في شباك يوفنتود، وساهم بـ"بري أسيست"، في هدف أمام كروزيرو، لينهي سانتوس المباريات الثلاث فائزًا بنتيجة (3-0)، ويضمن البقاء والتأهل القاري.

    رسالة إلى أنشيلوتي

    وأثناء حضوره حفلًا للمغني وصديقه تياجوينيو في مدينة ساو باولو، السبت، قبل إجراء الجراحة، وجه نيمار رسالة مازحة إلى مدرب المنتخب البرازيلي، قائلًا "ساعدنا يا أنشيلوتي".

    نيمار أعلنها في الحفل "سنفعل كل ما هو ممكن ومستحيل لنعيد كأس العالم إلى البرازيل، في يوليو، يمكنكم أن تحاسبوني على هذا الوعد. إذا وصلنا إلى نهائي مونديال 2026، أعدكم بأنني سأسجل هدفًا في المباراة النهائية، ومساعدة البرازيل لتحقيق البطولة السادسة".

    وجاءت رسالة نيمار المازحة إلى أنشيلوتي، كرسالة "ضمنية" من أجل مطالبته بإعادته لصفوف المنتخب البرازيلي، من أجل المشاركة فيف كأس العالم، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    آخر مباراة لنيمار مع البرازيل

    وكان نيمار قد خاض آخر مباراة مع منتخب البرازيل في 18 أكتوبر 2023، حينما كان يواجه أوروجواي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

    هذه الإصابة تسببت في غيابه طويلًا عن الملاعب لما يزيد عن السنة، وأثرت على مسيرته كثيرًا مع الهلال، بعدما كان نيمار يحتفل لتوه بتحطيم الرقم القياسي للأسطورة بيليه، ليصبح الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل، بإحرازه هدفين في شباك بوليفيا، في سبتمبر 2023.

    ويملك نيمار جونيور مسيرة طويلة مع المنتخب البرازيلي، حيث شارك في 128 مباراة دولية، سجل خلالها 79 هدفًا وصنع 59 تمريرة طويلة، كما توج مع "السليساو" بكأس القارات 2013، وحقق المركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2014، فضلًا عن فوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016.

    وسجل نيمار مشاركته في 3 نسخ من كأس العالم "2014، 2018، 2022"، ورغم تسجيله 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة، إلا أنه لم ينجح في تحقيق حلم السادسة الغائبة منذ فوز البرازيل بآخر ألقابها في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002.

    * حقق المركز الرابع في كأس العالم 2014 (غاب عن سباعية ألمانيا في نصف النهائي، ومباراة المركز الثالث).

    * ودع كأس العالم 2018 من ربع النهائي، بعد الخسارة أمام بلجيكا (1-2).

    * ودع كأس العالم 2022 من ربع النهائي، بعد الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

0