ترك المنتخب السعودي من أجل قرعة كأس العالم .. "واتس آب" برشلونة يبرر تصرف هيرفي رينارد!

أثار الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، جدلًا كبيرًا إثر قراره بمرافقة ياسر المسحل، رئيس اتحاد القدم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل حضور مراسم قرعة كأس العالم 2026، المقررة غدًا "الجمعة".

رينارد قرر ترك المنتخب السعودي، الذي سيخوض مواجهة جزر القمر، الجمعة، في ثاني جولات كأس العرب 2025، من أجل حضور قرعة المونديال، على أن يتولى مساعده فرانسوا رودريجيز، مهام قيادة الأخضر في المباراة.

ويعقد فرانسوا رودريجيز، مؤتمرًا صحفيًا، من أجل الحديث عن مواجهة الأخضر ضد جزر القمر، والتي قد تمنح المنتخب السعودي بطاقة العبور إلى ربع النهائي، حال الفوز في اللقاء.