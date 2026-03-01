AFP
ترجمه
"هناك مشاكل كبيرة هنا" - إيغور تودور الغاضب يعترف بأن توتنهام "افتقر إلى كل شيء" في الهزيمة المذلة أمام فولهام
تراجع توتنهام: هزيمة مثيرة للجدل في فولهام
أشعلت المباراة بهدف افتتاحي مثير للجدل حدد مسار إحباط تيودور بعد المباراة. أعطى هاري ويلسون التقدم للمضيفين، لكن التمريرة التي سبقت الهدف شابتها تحديات بدنية قوية من راؤول جيمينيز على رادو دراغوسين. على الرغم من احتجاجات مدافعي توتنهام، تم احتساب الهدف، واستغل فولهام عدم رباطة جأش الزوار لمضاعفة تقدمه بهدف رائع من أليكس إيووبي. على الرغم من محاولة توتنهام التعويض في الدقائق الأخيرة، إلا أن الضرر كان في الغالب من صنعهم، مما ترك تيودور يلتقط أطلال يوم آخر مخيب للآمال في العاصمة.
- Getty Images Sport
غضب بسبب التحكيم وعدم الاتساق
بعد صافرة النهاية، لم يتردد تيودور عندما سُئل عن الهدف الأول الحاسم، ووجه أصابع الاتهام إلى عدم اتساق حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصف جيمينيز بأنه "غشاش". وقال: "بالطبع إنها مخالفة، على ما أعتقد. أعتقد أن 9 من كل 10 أشخاص سيقولون إنها مخالفة، لأنها واضحة جدًا، كما تعلمون. في بعض الأحيان لا يفهمون أن ذلك كافٍ، حتى لو كان التلامس بسيطاً، كما تعلمون، إذا كان ذلك يمنحك ميزة لتسجيل الهدف، فعليك إلغاء ذلك، وإنهاء الأمر. لا يتعلق الأمر بمنافسة عادية عندما يكون لطيفاً، لا، عندما يدفع بيديه ولا يراقب الكرة، لا. في بعض الأحيان يكون من السهل الحصول على ميزة.
"لذا، من السخف عدم احتساب المخالفة، لأن العواقب كبيرة جدًا. إنها ليست مخالفة صغيرة في منتصف الملعب، إنها هدف بعد ذلك. لذا، هناك منطق في ذلك، لذا الحكم، من الجميل أن نستمر في اللعب هنا، لنلعب بقوة، دعونا نتنافس، هذا رائع، يعجبني. لكن هناك منطق، إذا كان الهدف هو أنه استغل الموقف، ولم يفكر في كرة القدم، لم يفكر في الكرة، كان يفكر في كيفية الغش. لذا، غش اللاعب بالدفع وسجلوا الهدف. لذا، هذا منطقي، إنه غش وهناك خطأ.
"إنها ليست مسألة صراع، وهم يريدون أن يكون كرة القدم هنا أكثر صعوبة، ونحن نحب الصراعات، لا علاقة لذلك بالأمر. لذا، لم يكن هناك منطق في هذا القرار، والمنطق فوق كل شيء، بعد ذلك تأتي الأمور الأخرى".
مشاكل عميقة الجذور في توتنهام
كان تقييم المدير للأداء أكثر قسوة من انتقاده للحكام. كان تودور صريحًا بشأن أوجه القصور التي أظهرها لاعبوه على أرض الملعب، مشيرًا إلى أن المشاكل التي تعاني منها النادي حاليًا لا يمكن حلها بسهولة. وأضاف تيودور لشبكة سكاي سبورتس: "هناك مشاكل كبيرة هنا. لقد افتقرنا إلى كل شيء. الأمر لا يتعلق بهدف واحد أو خطأ واحد. عندما تلعب لهذا النادي، تتوقع مستوى من القتال والجودة لم نره اليوم. نحن نمر بمرحلة صعبة وعلينا أن ننظر إلى أنفسنا".
سلسلة الهزائم المتتالية، التي وصلت الآن إلى رقم مزدوج، وضعت تيودور تحت ضغط هائل. اعتراف المدرب بأن الفريق "كان يفتقر إلى كل شيء" هو علامة مقلقة لمشجعي توتنهام، الذين شاهدوا فريقهم يكافح من أجل استعادة مستواه المحلي لأكثر من شهرين. أبرز الافتقار إلى التماسك والانضباط التكتيكي في كرافن كوتيدج جانبًا يبدو أنه يفتقر بشكل متزايد إلى الثقة، ويشير اعتراف تودور الصادق إلى أن "المشاكل الكبيرة" التي حددها قد تتطلب أكثر من مجرد حصة تدريبية لحلها.
- Getty Images Sport
هدف ريتشارليسون لا يكفي لإحداث انتفاضة
كان هناك بصيص أمل قصير عندما سجل ريتشارليسون هدفًا في الدقيقة 66. أظهر المهاجم البرازيلي غريزته التهديفية بتسجيله هدفًا من مسافة قريبة، مما أثار تساؤلات حول إمكانية حدوث عودة. ومع ذلك، تمكن فولهام من الصمود في وجه العاصفة المتأخرة، وحافظ على تقدمه ليحصد ثلاث نقاط ويهزم توتنهام مرة أخرى، مما يزيد من الكآبة التي تحيط بملعب توتنهام هوتسبير. الوقت ينفد أمام تيودور لوقف هذا التراجع، لكنه لا يزال متحديًا. وأضاف: "لا يزال هناك تسع مباريات متبقية، ليس لدينا وقت لنشعر بخيبة الأمل".
إعلان