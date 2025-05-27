هل يلعب كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية 2025؟

هل يخوض البرتغالي كريستيانو رونالدو كأس العالم للأندية 2025؟ تعرف على الأندية المرشحة للتعاقد مع "الدون"

يعد البرتغالي كريستيانو رونالدو واحدًا من أساطير كرة القدم وهذا أمر لا شك فيه، ووجوده ضمن الفعاليات الأبرز يضمن لها النجاح والاستمرارية ومتابعة الجمهور الشغوف دائمًا بـ”الدون”.

الآن يأتي موعد جديد مع بطولة عالمية هامة هي كأس العالم للأندية 2025، والتي لن يشارك فيها فريق النصر السعودي الذي يلعب صاروخ ماديرا بين صفوفه.

لكن ثارت أقاويل حول احتمالية مشاركة كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية 2025، خصوصًا بعد التغريدة التي نشرها والتي حملت ملامح غامضة حول مستقبله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبالتزامن مع كل ذلك.. خرج الأسطورة كريستيانو رونالدو برسالة مثيرة، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، في ساعة متأخرة من يوم أمس الإثنين.

رونالدو كتب في رسالته المثيرة: "انتهى هذا الفصل.. القصة؟ ما زالت قيد الكتابة".

وقدم الأسطورة البرتغالية شكره إلى الجميع؛ وذلك مع نهاية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ دون أن يذكر أي شيء إضافي.

لا يزال الجدل دائرًا، في الآونة الأخيرة، بشأن فكرة انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، إلى صفوف الهلال، من أجل التواجد في بطولة كأس العالم للأندية 2025. وألمح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأن رونالدو سيتواجد في كأس العالم للأندية، كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبته في تواجد كريستيانو في المونديال الذي سيقام بالولايات المتحدة، باعتباره شخصية كبيرة ومؤثرة