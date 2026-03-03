بالإضافة إلى الأجواء خارج الملعب، فإن الترابط داخل الملعب يصل إلى ذروته. يعتقد هاري كين، الذي كان في حالة رائعة، أن الفريق بدأ أخيرًا في العمل بكفاءة. قال المهاجم: "كلما لعبت معهم أكثر، كلما فهمت زملائي في الفريق بشكل أفضل. يفهم اللاعبون بعضهم البعض والعمليات بشكل أفضل، ويشعرون براحة أكبر في مواقعهم وحركاتهم". كانت هذه الكيمياء واضحة في فوزهم المثير 3-2 مؤخرًا على بوروسيا دورتموند.

يعزو كونراد لايمر الفضل إلى المدرب في الحفاظ على هذا المستوى العالي من الأداء من خلال المنافسة العادلة. "كل شخص لديه الشعور التالي: إذا صمدت ولعبت جيدًا، فستحصل على فرصة. في النهاية، الجميع مهم"، صرح لايمر. من خلال الحفاظ على التوتر داخل الفريق مع الحفاظ على الروح المعنوية العالية، ضمن كومباني أن لاعبيه البدلاء جاهزون للأداء تمامًا مثل النجوم المعروفين.