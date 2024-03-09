هذا الشبل من ذاك الأسد .. أبناء مشاهير يتألقون في الملاعب الآن

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يجنى إرلينج هالاند، فوائد أن يكون له أب لاعب كرة قدم، وهناك جيل جديد قادم من أطفال نجوم كرة القدم العظماء.

وقد ينجح أى لاعب فى كرة قدم ولكن أن يكون والدك نجم عظيم فى اللعبة سيساعد ذلك على النجاح أكثر، ومثال على ذلك هالاند، الذي انجذب للعب في الدوري الإنجليزي وفريق مانشستر سيتي لكى يسير على خطى والده، كما نسب فرانك لامبارد، الفضل إلى والده، لأنه أخبره بالأشياء التي يحتاج إلى تحسينها لاتباع نفس مساره.

وقال أسطورة تشيلسي: "لقد وضع أخلاقيات العمل هذه بداخلي وجعلني دائمًا على دراية تامة بنقاط ضعفي، لقد أخبرني أن الركض الإضافي وساعات إضافية من التدرب على التسديد أمرًا مهمًا للنجاح".

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وانتشر اللاعبين الذين لديهم آباء مشهورين فى كرة القدم بشكل كبير بالفترة الأخيرة، وعندما يلعب هالاند، مع السيتى غدًا الأحد ضد ليفربول فى قمة الدوري الإنجليزي لن يكون هناك نقص في "الأطفال الجدد" على أرض الملعب.

فهالاند، هو اللاعب الوحيد من أبناء النجوم في الفريق الأول للسيتي، لكن سينضم إليه قريبًا جادين هيسكي وشقيقه ريجان، أبناء مهاجم ليفربول وإنجلترا السابق إميل.

ويمتلئ فريق ليفربول بأبناء اللاعبين خاصة بين أحدث مجموعة من الشباب الذين اقتحموا الفريق مؤخرًا وتم تسميتهم بـ "أطفال كلوب"، فجايدن دانز، الذي سجل هدفين أمام ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي، هو ابن نيل دانز، الذي لعب لـ 15 ناديًا بما في ذلك كريستال بالاس.

بينما لويس كوماس، الذي سجل أيضًا في مرمى ساوثهامبتون، هو نجل لاعب ويلز الدولي السابق جايسون، وبوبي كلارك هو ابن لاعب خط وسط نيوكاسل وفولهام السابق، لي.

كما استفاد العديد من نجوم ليفربول الحاليين من ميزة أن يكون الأب لاعب كرة قدم مثل أليكسيس ماك أليستر، وتياجو ألكانتارا، ودومينيك سوبوسلاى، وستيفان باجسيتيتش، وجويل ماتيب.

ويرصد موقع "جول" فى التقربر التالى أبرز أبناء وبنات لاعبي كرة القدم المشهورين الذين من المقرر أن يكونوا مستقبل اللعبة ويسيروا على خطى أبائهم خلال السنوات المقبلة على النحو التالى:-