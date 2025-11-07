هدف الأرجنتين أصبح من الماضي .. سالم الدوسري بعد ترشيحه لجائزة الفيفا: "للمزيد أطمح"!

شهرة عالمية اكتسبها سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد هدفه التاريخي مع المنتخب السعودي، في مرمى الأرجنتين، في نهائيات كأس العالم 2022، إلا أن "التورنيدو" قد أعلنها بأنه طوى صفحة هذا الهدف، لأن أمامه طموحات أخرى لا يزال يريد تحقيقها.

ولعب الدوسري دور البطولة، في منح الهلال النقاط الثلاث، في مباراة النجمة، التي شهدت فوز الزعيم بنتيجة (4-2)، في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2025-2026".

وتمكن سالم الدوسري، من إحراز هدفين في اللقاء، فضلًا عن صنع تمريرة حاسمة إلى ثيو هيرنانديز، والمساهمة في لقطة الركلة الحرة التي أنهاها روبن نيفيش في الشباك.