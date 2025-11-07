Salem Aldawsari Hilalsocial gfx/ Getty Images
هدف الأرجنتين أصبح من الماضي .. سالم الدوسري بعد ترشيحه لجائزة الفيفا: "للمزيد أطمح"!

سالم الدوسري يتألق في ليلة انتصار الهلال على النجمة برباعية..

شهرة عالمية اكتسبها سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد هدفه التاريخي مع المنتخب السعودي، في مرمى الأرجنتين، في نهائيات كأس العالم 2022، إلا أن "التورنيدو" قد أعلنها بأنه طوى صفحة هذا الهدف، لأن أمامه طموحات أخرى لا يزال يريد تحقيقها.

ولعب الدوسري دور البطولة، في منح الهلال النقاط الثلاث، في مباراة النجمة، التي شهدت فوز الزعيم بنتيجة (4-2)، في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2025-2026".

وتمكن سالم الدوسري، من إحراز هدفين في اللقاء، فضلًا عن صنع تمريرة حاسمة إلى ثيو هيرنانديز، والمساهمة في لقطة الركلة الحرة التي أنهاها روبن نيفيش في الشباك.

    أول لاعب سعودي في تشكيل الفيفا

    وأعرب سالم الدوسري، في تصريح لفضائية "ثمانية"، عن سعادته بأنه أصبح تاريخيًا أول لاعب سعودي يتواجد في قائمة ترشيحات الفيفا، لـ"التشكيل المثالي"، ضمن جوائز The Best.

    وشهدت قائمة المرشحين لتشكيل The Best FIFA Men 11، تواجد ستة لاعبين من دوري روشن السعودي، وهم ثلاثي الأهلي "الحارس ياسين بونو، قلب الدفاع خاليدو كوليبالي، متوسط الميدان روبن نيفيش"، فضلًا عن حارس الأهلي إدوارد ميندي، ومهاجم النصر كريستيانو رونالدو، إلا أن سالم الدوسري سجّل الحضور السعودي الوحيد - والأول - في تلك القائمة.

    وأضاف الدوسري، في رسالة تحدٍّ للمستقبل، "ما أوقف، وإن شاء الله نحو العالمية".

  • أصبح من الماضي!

    وتلقى سالم الدوسري سؤالًا من مراسل الناقل الرسمي، حول ما يحمله حاليًا من إرث كروي كبير خلال مسيرته، وأبرزه الهدف الذي سجله في شباك الأرجنتين بكأس العالم.

    وعلّق قائد الهلال، على هذا الأمر قائلًا "ما كان في الماضي انتهى، للمزيد أطمح وعندي أهداف كثيرة. أنا ولد الحاضر، وسأعمل أكثر لكي أكون في القمة".

    وبسؤاله حول هتافات جماهير الهلال الداعمة إليه، قال الدوسري "أحبهم كثيرًا".

    أرقام تاريخية لـ"التورنيدو" أمام النجمة

    وتمكن سالم الدوسري من تحقيق أكثر من رقم مميز في مباراة النجمة، بعد تسجيل هدفين في الدقيقتين 10 و90، على النحو التالي..

    * سالم الدوسري يسجل أول أهدافه في دوري روشن، خلال موسم 2025-2026.

    * سالم الدوسري يصبح الهداف التاريخي للهلال في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين (82 هدفًا).

    * سالم الدوسري يصعد إلى المركز الخامس في ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين السعودي، بالتساوي مع كريستيانو رونالدو.

    ولا يزال سالم الدوسري يحصد ثمار تألقه - على المستوى التهديفي - خلال موسم 2024-2025، حيث نال جائزة أفضل لاعب في آسيا، للمرة الثانية في مسيرته، كما بات في ترشيحات الفيفا للتشكيل المثالي برفقة نجوم الكرة العالمية، كأول لاعب سعودي يحقق ذلك الإنجاز.

    الهلال مع إنزاجي .. مطاردة النصر مستمرة

    ورغم البداية المتذبذبة لموسم 2025-2026، إلا أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لا يزال محافظًا على سجله خاليًا من الهزائم، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال الفوز العاشر على التوالي، في جميع المسابقات، والخامس تواليًا، في دوري روشن، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، ويحلّ ثالثًا في ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن النصر "المتصدر" والتعاون "الوصيف".

    وجاءت نتائج الهلال مع إنزاجي، هذا الموسم، على النحو التالي..

    دوري روشن السعودي:

    * الفوز على الرياض (2-0) في الجولة الأولى.

    * التعادل مع القادسية (2-2) في الجولة الثانية.

    * التعادل مع الأهلي (3-3) في الجولة الثالثة.

    * الفوز على الأخدود (3-1)، في الجولة الرابعة.

    * الفوز على الاتفاق (5-0)، في الجولة الخامسة.

    * الفوز على الاتحاد (2-0) في الجولة السادسة.

    * الفوز على الشباب (1-0) في الجولة السابعة.

    * الفوز على النجمة (4-2)، في الجولة الثامنة.

    دوري أبطال آسيا للنخبة:

    * الفوز على الدحيل القطري (2-1) في الجولة الأولى.

    * الفوز على ناساف الأوزبكي (3-2)، في الجولة الثانية.

    * الفوز على السد القطري (3-1)، في الجولة الثالثة.

    * الفوز على الغرافة القطري (2-1)، في الجولة الرابعة.

    كأس خادم الحرمين الشريفين:

    * الفوز على العدالة (1-0) في دور الـ32.

    * الفوز على الأخدود (1-0)، في دور الـ16.

    وبشكل عام، فإن الهلال لم يتلق أي هزيمة مع سيموني إنزاجي، منذ توليه تدريب الزعيم، إلا في مباراة فلومينينسي البرازيلي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بنتيجة (1-2)، علمًا بأن البطولة شهدت نتائج متميزة للزعيم، بعد كسر سلسلة انتصارات ريال مدريد، بالتعادل معه (1-1)، في الجولة الأولى، فضلًا عن مفاجأة إقصاء مانشستر سيتي من ثمن النهائي، بنتيجة (4-3).

    وحافظ الهلال على العلامة الكاملة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليواصل زحفه نحو الأدوار الإقصائية، فيما أسفرت قرعة كأس الملك، عن وقوع الزعيم في مواجهة مع الفتح، في الدور ربع النهائي.