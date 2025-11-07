هدف الأرجنتين أصبح من الماضي .. سالم الدوسري بعد ترشيحه لجائزة الفيفا: "للمزيد أطمح"!

ورغم البداية المتذبذبة لموسم 2025-2026، إلا أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لا يزال محافظًا على سجله خاليًا من الهزائم، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال الفوز العاشر على التوالي، في جميع المسابقات، والخامس تواليًا، في دوري روشن، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، ويحلّ ثالثًا في ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن النصر "المتصدر" والتعاون "الوصيف".
وجاءت نتائج الهلال مع إنزاجي، هذا الموسم، على النحو التالي..
دوري روشن السعودي:
* الفوز على الرياض (2-0) في الجولة الأولى.
* التعادل مع القادسية (2-2) في الجولة الثانية.
* التعادل مع الأهلي (3-3) في الجولة الثالثة.
* الفوز على الأخدود (3-1)، في الجولة الرابعة.
* الفوز على الاتفاق (5-0)، في الجولة الخامسة.
* الفوز على الاتحاد (2-0) في الجولة السادسة.
* الفوز على الشباب (1-0) في الجولة السابعة.
* الفوز على النجمة (4-2)، في الجولة الثامنة.
دوري أبطال آسيا للنخبة:
* الفوز على الدحيل القطري (2-1) في الجولة الأولى.
* الفوز على ناساف الأوزبكي (3-2)، في الجولة الثانية.
* الفوز على السد القطري (3-1)، في الجولة الثالثة.
* الفوز على الغرافة القطري (2-1)، في الجولة الرابعة.
كأس خادم الحرمين الشريفين:
* الفوز على العدالة (1-0) في دور الـ32.
* الفوز على الأخدود (1-0)، في دور الـ16.
وبشكل عام، فإن الهلال لم يتلق أي هزيمة مع سيموني إنزاجي، منذ توليه تدريب الزعيم، إلا في مباراة فلومينينسي البرازيلي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بنتيجة (1-2)، علمًا بأن البطولة شهدت نتائج متميزة للزعيم، بعد كسر سلسلة انتصارات ريال مدريد، بالتعادل معه (1-1)، في الجولة الأولى، فضلًا عن مفاجأة إقصاء مانشستر سيتي من ثمن النهائي، بنتيجة (4-3).
وحافظ الهلال على العلامة الكاملة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليواصل زحفه نحو الأدوار الإقصائية، فيما أسفرت قرعة كأس الملك، عن وقوع الزعيم في مواجهة مع الفتح، في الدور ربع النهائي.