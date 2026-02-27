Getty Images Sport
هانسي فليك يريد "100 مباراة أخرى" في برشلونة قبل بلوغه إنجازًا تاريخيًا، بينما يرد المدرب على قرعة دوري أبطال أوروبا مع نيوكاسل
فلينك يتطلع إلى مستقبل برشلونة
فليك مستعد لتمديد إقامته في برشلونة مع اقترابه من تحقيق 100 مباراة تحت قيادته. قبل المباراة التاريخية في الدوري الإسباني ضد فياريال، تحدث المدرب الألماني عن فترة عمله، معربًا عن رغبته الشديدة في البقاء على رأس الفريق. وشدد على شغفه بالمنصب والمدينة وفخره بتطور الفريق الحالي.
وقال للصحفيين: "إنه لشرف عظيم أن أصل إلى هذا العدد من المباريات. كان حلمي أن أدرب هنا وأنا أستمتع بكل يوم أقضيه مع اللاعبين والمشجعين". "لماذا لا أبقى هنا لمئة مباراة أخرى؟ أنا أستمتع بكل يوم أقضيه هنا. الطقس رائع. أحب عملي. إنه لشرف عظيم. وينبغي أن يفخر الجميع بالفريق".
نيوكاسل ينتظر اختبار دوري أبطال أوروبا
تحولت المحادثة حتماً إلى الساحة القارية بعد قرعة دوري أبطال أوروبا، التي جمعت برشلونة مع فريق نيوكاسل يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز في دور الـ16. في حين أن تجنب مواجهة فرق قوية مثل باريس سان جيرمان كان مصدر ارتياح لبعض المشجعين، سارع فليك إلى رفض أي شعور بالرضا عن النفس. وشدد على أن كل الفرق المتبقية، بما في ذلك المنافسين المحتملين في المستقبل مثل أتلتيكو مدريد أو توتنهام، تتمتع بجودة عالية.
"جميع المباريات مهمة. أنا لا أحتفل بعدم مواجهة باريس سان جيرمان، يجب احترام الخصم"، أكد فليك خلال المؤتمر الصحفي. "الجميع يريد الوصول إلى النهائي ونيوكاسل يريد أيضًا الفوز بدوري أبطال أوروبا. جميع الخصوم صعبون. لن يكون الأمر سهلاً. يجب أن تلعب على أعلى مستوى. اللعب ضد أتلتيكو أو توتنهام إذا تجاوزناهم سيكون صعبًا للغاية أيضًا. من الرائع أن تتاح لنا هذه الفرصة، لكننا نحترم جميع منافسينا احترامًا شديدًا".
فليك يتطلع إلى مواجهة فياريال
بعد أن عاد تركيزه إلى المهام المحلية، حذر فليك لاعبيه من الخطر الذي يشكله فياريال. وذكّرهم بأن المباراة السابقة كانت انتصارًا محظوظًا وطالبهم بالتركيز التام لتجنب الأخطاء غير الضرورية. ويضغط المدرب من أجل تقديم أداء خالٍ من الأخطاء، مشددًا على أن الحفاظ على صدارة الترتيب يتطلب نهجًا صارمًا وهجوميًا في كل مباراة.
وأوضح فليك: "إذا فزنا، فسيكون ذلك بمثابة مباراة أقل. بالنسبة لي، المهم هو أن نقوم بعملنا". "نتذكر المباراة الأخيرة في فياريال، كانت فوزًا محظوظًا. يجب ألا نرتكب أخطاء غير ضرورية وأن نلعب بأسلوبنا". وشدد على العقلية المطلوبة لضمان لقب الدوري، وأصدر توجيهات واضحة: "يمكننا التحسن، وعلينا أن نفعل ذلك. علينا أن نفوز ونفوز ونفوز".
إصابة دي يونغ والانضباط
كما يتعين على فليك التعامل مع مشكلة كبيرة في اختيار اللاعبين بعد الإصابةغير المناسبة التي تعرض لها لاعب الوسط الرئيسي فرينكي دي يونج. تأتي غياب اللاعب الدولي الهولندي في مرحلة حرجة، حيث من المقرر إقامة سبع مباريات قبل فترة التوقف الدولية المقبلة. ومع ذلك، رفض مدرب برشلونة استخدام أزمة الإصابات كذريعة، وبدلاً من ذلك تحدى عمق فريقه ليرتقي بمستواه.
وقال فليك، محافظًا على نظرة إيجابية: "تأتي الإصابة في وقت سيئ، لكن عليك أن تتقبلها. سيلعب آخرون. أنا لا أبحث عن أعذار أو شكاوى". وبعيدًا عن التكتيكات، سلط الضوء أيضًا على الانضباط الداخلي في غرفة الملابس، وكشف أن التحول إلى الغرامات المالية وتفويض المسؤولية إلى قادة الفريق قد قضى تمامًا على التأخير. "منذ ذلك الحين، لم يتأخر أحد، لذا أعتقد أننا اتخذنا القرار الصحيح. هذا يخفف الضغط والتوتر عني".
