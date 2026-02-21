Getty
هاري كين يسجل ثنائية رائعة ويقود بايرن ميونيخ إلى صد هجوم إينتراخت فرانكفورت، لكن فينسنت كومباني يتلقى ضربة قوية بإصابة ألفونسو ديفيز
كين يتألق مجددًا وبايرن يتغلب على فرانكفورت
اختار كومباني تشكيلة قوية لمباراة السبت وشهد فريقه بداية رائعة. لم تمر سوى 16 دقيقة من المباراة حتى سجل ألكسندر بافلوفيتش هدف التقدم 1-0 من على حافة منطقة الجزاء. وبعد أربع دقائق، ضاعف بايرن ميونيخ تقدمه عن طريق كين. أرسل جوزيب ستانيسيتش ركلة ركنية إلى قائد منتخب إنجلترا الذي سجل هدف التقدم برأسه من مسافة قريبة.
شهد الشوط الثاني مشاكل لبايرن ميونيخ، حيث اضطر ديفيز إلى الخروج مصابًا بعد تدخل متأخر، وحل محله هيروكو إيتو. غادر اللاعب الدولي الكندي الملعب ووجهه مغطى بقميصه، في مشهد أظهر خيبة أمله للجميع، ويأمل بايرن ميونيخ ألا يواجه فترة طويلة أخرى من الغياب.
وعلى أرض الملعب، بدا أن أصحاب الأرض قد حسموا النتيجة تمامًا في الدقيقة 68 عندما سجل كين هدفًا آخر. هذه المرة، تغلب قائد منتخب إنجلترا على حارس مرمى فرانكفورت جوناس أوربيغ بضربة منخفضة رائعة بقدمه الأضعف. هذا هو الهدف رقم 28 لمهاجم بايرن في الدوري الألماني هذا الموسم.
لكن أينتراخت فرانكفورت لم يفقد الأمل وأحدث نهاية مثيرة بفضل اندفاعه المتأخر. قلص جوناثان بوركادت الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 81 قبل أن يستغل أرنو كاليمويندو سوء الدفاع لاعتراض تمريرة خاطئة من جوشوا كيميش إلى كيم مين-جاي ويسجل من مسافة قريبة.
تمت إضافة سبع دقائق إلى الوقت الأصلي، لكن بايرن تمكن من الصمود ليحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الألماني قبل مواجهة دورتموند في الجولة المقبلة.
أفضل لاعب
أشاد بايرن ميونيخ بكين قبل المباراة بعد أن سجل 500 هدف في المباراة الأخيرة ضد فيردر بريمن. ولم يضيع قائد منتخب إنجلترا الوقت في إضافة هدفين آخرين إلى رصيده ليهزم أينتراخت فرانكفورت. كان هدفه الأول بضربة رأس بسيطة، والثاني بتسديدة منحنية من مسافة 20 ياردة سكنت الزاوية السفلية. وبذلك يصل رصيد كين في الدوري الألماني هذا الموسم إلى 28 هدفًا، ويقترب خطوة أخرى من تحطيم الرقم القياسي الشهير لروبرت ليفاندوفسكي.
الخاسر الكبير
اضطرديفيز إلى الخروج في بداية الشوط الثاني بعد تعرضه لتدخل قوي من جان-ماتيو باهوا. حصل لاعب وسط فرانكفورت على بطاقة صفراء عن حق بسبب تدخله الذي أدى إلى خروج ديفيز من الملعب. كان إحباط ديفيز واضحًا للجميع وهو يغادر الملعب وهو يغطي وجهه بقميصه ويتجه مباشرة إلى النفق. حاول لاعبو بايرن ميونيخ مواساة اللاعب الدولي الكندي وهو يغادر الملعب، والأمل هو ألا تكون الإصابة خطيرة بحيث تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.
تقييم المباراة (من 5): ⭐⭐⭐
