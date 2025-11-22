Harry Kane England GOAT GFXGetty/GOAL
محمود خالد

هاري كين ضد فرايبورج | بين الخبرة وأنانية توخيل وكومباني .. بايرن ميونخ سيعاني من عيون برشلونة ونصيحة الريال!

الأمير يترك بصمته في زلزال بايرن ميونخ "المرعب" ضد فرايبورج..

"مقاتل مرهق" .. ذلك كان حال الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، في ليلة الفوز العريض مع فرايبورج بنتيجة (6-2)، والمُقامة على ملعب أليانز آرينا، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الألماني "بموسم 2025-2026".

وتقدم فرايبورج بهدفين عن طريق يويتو سوزوكي ويوهان مانزامبي في الدقيقتين 12 و17، فيما رد البايرن بسداسية لينارد كارل ومايكل أوليس "هدفين" وأوبيميكانو وهاري كين ونيكولاس جاكسون في الدقائق 22 و45+2 و55 و60 و78 و84 من عمر المباراة.

وعاد بايرن ميونخ لطريق الانتصارات، بعد تعادله في المواجهة الماضية أمام أونيون برلين، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة، محافظًا على صدارة البوندسليجا، بفارق ثماني نقاط عن باير ليفركوزن، بينما تجمد رصيد فرايبورج عند 13 نقطة، في المركز العاشر.

ماذا قدم هاري كين في مواجهة بايرن ميونيخ وفرايبورج؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • القنّاص سجّل بالخبرة!

    يمكن القول إن الخبرة لعبت دورًا كبيرًا في البصمة التي تركها هاري كين في مواجهة فرايبورج، كونها التسديدة الوحيدة التي سددها على المرمى، لتسفر عن الهدف الرابع.

    هاري كين عانى كثيرًا ليصل مرمى الحارس أتوبولو، في ظل الرقابة الشديدة عليه، إلا أن هدفه كان مثالًا حيًا على لقبه "القنّاص"، حيث استغل تناقل الكرة، وتمريرة من بافلوفيتش أمام المدافع، قبل أن يسدد كرة "خاطفة" في المرمى.

    وبفضل خبرته، أصبحت مواجهات فرايبورج عادة لـ"الأمير" بأن يضع فيها بصمته، حيث سجل للمباراة الثالثة على التوالي، رغم غيابه عن هز شباك هذا الفريق في أولى مواجهتين..

    * سجل هدفًا ضد فرايبورج في الجولة الثانية من موسم 2024-2025.

    * سجل هدفًا ضد فرايبورج في الجولة 19 من موسم 2024-2025.

    * صنع تمريرة حاسمة ضد فرايبورج في الجولة 7 من موسم 2023-2024.

    • إعلان
  • FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    كين قد يدفع ثمن "أنانية" توخيل وكومباني

    كما ذكرت في المقدمة، فإن هاري كين، كان أشبه بـ"مقاتل مرهق"، بعدما عانى كثيرًا أمام الدفاع، حيث بدا الأمير غير قادر على فك حصون فرايبورج الدفاعية، ما أجبره على التراجع كثيرًا إلى وسط الملعب، كي يساهم أيضًا في صناعة اللعب.

    ورغم أن البايرن لم يتأثر كثيرًا بتراجع المردود الهجومي لهاري كين، في ليلة كان بطلها الأول مايكل أوليس، والشاب لينارت كارل، إلا أن أداء كين قد يتحمل مسئوليته، كلٌ من فنسنت كومباني وتوماس توخيل، مدربي البافاري والمنتخب الإنجليزي.

    ومع الاعتراف بالدور المؤثر الذي يقدمه هاري كين، سواءً مع بايرن ميونخ، أو منتخب إنجلترا، إلا أن المهاجم الإنجليزي بات يتعرض "لاستنفاد" طاقته، وهذا ما وضح جليًا، فتوخيل قرر إشراكه في مباراة ألبانيا، في ختام تصفيات كأس العالم 2026، رغم أن الأسود الثلاثة، حسموا التأهل قبل المواجهة، ثم عاد إلى البوندسليجا، ليقرر كومباني إشراكه لمدة 83 دقيقة قبل استبداله، رغم أن المباراة كانت محسومة بنسبة كبيرة.

    هاري كين لبى نداء توخيل وكومباني، وسجل هدفين أمام ألبانيا، ثم عاد وسجل ضد فرايبورج، ليؤكد دوره الكبير كـ"قائد مقاتل"، إلا أن رفض إراحته في مثل تلك المواجهات، قد يعرّض الأمير للإرهاق، خاصة وأنه مقبل على مواجهة كبرى أمام آرسنال في التشامبيونزليج.

  • لا يمكن وصفها بالريمونتادا .. بل "رعب" البايرن

    تخيل عزيزي القارئ، أن بايرن ميونخ، في أولى نصف ساعة من المباراة، كان يعاني أمام فرايبورج الذي اتسم بتقارب الخطوط والتناغم الدفاعي والهجومي بشكل رائع، رغم أنه احتاج إلى ركلتين ركنيتين، ليسجل هدفيه في مرمى مانويل نوير.

    ولكن لأنه البايرن، فقد تمكن من إنهاء الشوط الأول بالتعادل، قبل أن يشهد الشوط الثاني، انهيارًا تامًا للاعبي فرايبورج، الذين وجدوا وحوشًا يصلون بكل الطرق، ويسجلون من أنصاف الفرص، سواءً بالكرات الثابتة الركنية أو باللعب المفتوح.

    بطل المواجهة بلا منازع هو مايكل أوليس، النجم الفرنسي الذي احتفل مؤخرًا مع بلاده بالتأهل إلى كأس العالم 2026، ليعود ويقدم ملحمة عظيمة أمام فرايبورج، زينها بتسجيل هدفين وصناعة 3 تمريرات حاسمة، أي أنه ساهم في 5 أهداف في المواجهة.

    وينبغي أيضًا الإشادة بصانع الألعاب كارل، الذي تحدث عنه الموقع الرسمي للبوندسليجا، بأنه صانع تاريخ بايرن ميونخ، بعدما تألق صاحب الـ17 عامًا، في أكاديمية البافاري، ثم توهج مع درجة الناشئين، حيث سجل 27 هدفًا و11 تمريرة حاسمة في 18 مباراة، ما ساهم في ارتقائه لفريق الشباب، ثم استدعائه سريعًا للفريق الأول، ليسجل 7 أهداف في 9 مباريات بالدوري.

    وفي لقاء فرايبورج، لعب كارل دورًا كبيرًا في عودة بايرن ميونخ المرعبة، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر، وقدم 3 تمريرات مفتاحية، إلا أنه كتب نهاية حزينة لليلة تألق البافاري، بعدما غادر مصابًا في الدقيقة 71، ليشارك جاكسون بديلًا له.

  • كلمة أخيرة..

    سيواجه بايرن ميونخ صعوبة كبيرة في تأمين بقاء هاري كين، في ظل الأنباء المتواردة حول إصرار برشلونة على ضمه في الصيف، أو نصيحة أسطورة توتنهام، كريس وادل، بانتقال "الأمير" إلى ريال مدريد، كونه أفضل من العملاق البافاري.

    ويعيش كين واحدة من أمتع مواسمه مع بايرن ميونخ، بعدما سجل 24 هدفًا في 18 مباراة، منذ بداية الموسم، ليصبح منافسًا شرسًا للفرنسي كيليان مبابي أو النرويجي إرلينج هالاند، في صراع الألقاب أو الحذاء الذهبي، أو البالون دور إذا ما تزينت أرقامهم التهديفية بمسيرة تاريخية في كأس العالم 2026.