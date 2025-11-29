تأخر في سباق ميسي ودياز خطف اللقطة منه .. من آرسنال إلى سانت باولي يا هاري كين لا تحزن!

قد يتأخر في العودة، ولكنه لا يستسلم، ذلك سر هيمنة بايرن ميونخ، على "تاريخ" البوندسليجا، بعدما لقّن سانت باولي درسًا، بالفوز عليه بنتيجة (3-1)، على ملعب أليانز آرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من موسم "2025-2026".

وتقدم أندرياس هونتوندجي مبكرًا للضيوف، في الدقيقة 6، قبل أن يقلب بايرن ميونخ الطاولة، بثلاثية عن طريق رافائيل جاريرو، لويس دياز، نيكولاس جاكسون، في الدقائق 44 و90+3 و90+6.

في ليلة تكريم نجم البايرن السابق، كينجسلي كومان، الذي انتقل إلى النصر في الصيف، تمكن هاري كين ورفاقه من الحفاظ على مسيرتهم دون هزائم، في الدوري الألماني، ليواصل البافاري تربعه في الصدارة برصيد 34 نقطة، مبتعدًا بفارق ثماني نقاط عن لايبزيج "الوصيف"، بينما تجمد رصيد سانت باولي عند 7 نقاط، في المركز السابع عشر، وقبل الأخير.

وقرر فنسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، إشراك هاري كين "أساسيًا"، والذي لعب دقائق المباراة كاملة، فماذا قدم الأمير الإنجليزي؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..