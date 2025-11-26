Bayern Munich Arsenal GFX GOAL ONLYGOAL AR
آرسنال ضد بايرن ميونخ | هكذا تم فك شفرة الجانرز وهاري كين "عاجز" .. و"شنب" مانويل نوير منع هزيمة تاريخية رغم الخطأ الساذج!

الجانرز ينتصرون ويتصدرون ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة

واصل آرسنال نتائجه المميزة خلال الموسم الحالي، وذلك في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز الخامس على التوالي، وهذه المرة كانت على حساب بايرن ميونخ بثلاثية لهدف.

آرسنال دخل المباراة وهو لم يتلق أي هدف طوال مشواره في دوري الأبطال الموسم الحالي، ولكن تغير هذا الأمر بعدما زار الفريق البافاري شباكه، ليفك شفرته.

والعديد من الأمور المهمة التي سنتحدث عنها خلال السطور التالية..

  • بايرن يفك شفرة دفاع آرسنال بثغرة جديدة

    تلقى نادي آرسنال أول هدف له في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا بطريقة كشفت عن ضعف واضح في التنظيم الدفاعي للفريق، وذلك على يد اللاعب الشاب كارل من صفوف بايرن ميونخ.

    الهدف جاء نتيجة كرة طولية محكمة من خط الدفاع البافاري إلى الجبهة اليسرى، استغلها أوليسيه بعرضية أرضية دقيقة، أكملها كارل في الشباك دون عناء يذكر، ليكتب أولى علامات التفوق البافاري في المباراة.

    الهدف لم يكن صدفة عابرة، بل نتيجة قراءة دقيقة من بايرن ميونخ لتحركات لاعبي آرسنال داخل الملعب، فالكرة الطولية استهدفت المساحات خلف الجهة اليسرى حيث بدا المدافعون غير منسجمين مع خط الوسط.

    أوليسيه تعامل مع الكرة بسرعة ودقة، مع استغلال كامل للتمركز الدفاعي المتراخي للاعبي آرسنال، وكارل أكمل العملية ببراعة، دون الحاجة لمراوغات إضافية، وهو ما يعكس ضعف التنسيق بين الدفاع وحارس المرمى.

    هذا الهدف أظهر أن آرسنال لا يزال يملك ثغرات في التنظيم الدفاعي خاصة عند التحولات السريعة، وأنه قد يواجه صعوبة في إيقاف الكرات الطولية أو المرتدات المنظمة ضد فرق سريعة ومرنة مثل بايرن.

    من منظور تكتيكي، الهدف يُعتبر جرس إنذار، لأن بايرن ميونخ نجح في استغلال الأخطاء الفردية والجماعية في خط الدفاع، وآرسنال بحاجة لتعديل التمركز الدفاعي، تعزيز التواصل بين خط الوسط والدفاع، وربما إعادة النظر في كيفية التعامل مع الكرات الطويلة خلف المدافعين.

    الثغرة التي كشف عنها الهدف قد تتحول إلى مشكلة أكبر إذا لم يتم معالجتها قبل مواجهات حاسمة قادمة.

    عجز هاري كين مؤشر لتطور دفاع آرسنال

    كان اسم هاري كين مرتبطًا دائمًا بزيارات متكررة لشباك آرسنال خلال سنواته مع توتنهام، حتى تحوّل الأمر إلى عادة يعرفها الجميع في إنجلترا.

    فالمهاجم الإنجليزي اعتاد أن يكون العُنصر الأكثر إزعاجًا لآرسنال في موقعة شمال لندن، وسجل خلالها أهدافًا حاسمة صنعت جزءًا كبيرًا من تاريخه.

    لكن المفارقة أن هذه القاعدة التاريخية انهارت تمامًا في ثالث مواجهة له أمام آرسنال بقميص بايرن ميونخ؛ حيث فشل كين في هز الشباك أو حتى تشكيل الخطر المتوقع منه، للمباراة الثانية على التوالي في تاريخ مواجهات الفريقين.

    غياب كين عن التسجيل لم يكن مجرد يوم سيئ، بل كان دليلًا واضحًا على التطور الدفاعي الكبير لآرسنال، فالمدافعون تعاملوا مع كين بوعي كبير، سواء بالضغط الثنائي أو بعزله عن الصندوق.

    وآرسنال لم يمنح كين المساحة التي كان يجدها بسهولة مع توتنهام في الديربيات السابقة، والرقابة كانت مركّزة على منع استلامه للكرة بين الخطوط، وهو أكثر ما أتقنه طوال مسيرته.

    هذا الأمر قدّم رسالة واضحة للجميع، بأن آرسنال لم يعد ذلك الفريق السهل الذي كان يعاني أمام المهاجمين الكبار.

    مع استمرار المعاناة وفشل اختراق دفاع آرسنال، اضطر كين إلى التحرك للخلف وترك منطقة الجزاء، ومحاولة فتح مساحات لزملائه عبر سحب المدافعين، ولكن كل هذه المحاولات لم تُحدث أي تأثير، لأن دفاع آرسنال استطاع مراقبة تحركاته العمودية والأفقية، دون ترك أي ثغرة حقيقية في العمق.

    فشل كين في التسجيل أمام آرسنال بثوبه الجديد لا يُقلل منه، لكنه يسلط الضوء على نقطتين مهمتين، أولهما آرسنال وصل إلى مستوى نضج دفاعي لم يكن موجودًا في حقبة كين مع توتنهام، والثانية هي أن بايرن بحاجة لابتكار حلول إضافية، لأن الاعتماد على كين وحده لم يعد كافيًا أمام الفرق الكبرى.

    "شنب" نوير ينقذ بايرن من هزيمة تاريخية

    أثار الظهور الجديد للنجم الألماني مانويل نوير موجة كبيرة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر الحارس الأسطوري لبايرن ميونخ بمظهر غير معتاد بـ "شنب" جعل الجماهير تتفاعل بسيلٍ من التعليقات الساخرة.

    ورغم الجدل حول شكله الجديد، فإن نوير اختار الرد بالطريقة التي يجيدها دائمًا: داخل الملعب.

    وعلى الرغم من استقبال شباكه ثلاثة أهداف أمام آرسنال، فإن الأرقام والمستوى الفعلي على أرض الملعب يقولان إن نوير كان أحد أبرز نجوم اللقاء، وربما لولا تألقه لخرج بايرن بخسارة ثقيلة.

    نوير قدّم مباراة عالية المستوى، وتميّز بردود فعل حاسمة في لحظات كانت كفيلة بحسم اللقاء مبكرًا لصالح آرسنال.

    الحارس الألماني تصدى لـ أربع فرص محققة، من بينها فرصتان كانتا شبه أهداف مؤكدة، تعامل معهما بخبرة كبيرة وثبات أعاد ذكريات تألقه في سنوات ذروته.

    إنقاذاته حالت دون تفوق كاسح للجانرز، خصوصًا مع الضغط الهجومي الكبير الذي مارسه الفريق الإنجليزي على دفاعات بايرن خلال فترات طويلة من المباراة.

    ورغم التألق، فإن نوير ارتكب خطأً مؤثرًا في الهدف الثالث الذي سجله البرازيلي جابرييل مارتينيلي، بعدما خرج مبكرًا من مرماه لمحاولة إغلاق زاوية التسديد، قبل أن يتعرض لمراوغة ناجحة تُركت بعدها الشباك مفتوحة أمام نجم آرسنال ليضع الكرة بسهولة.

    ورغم هذا الخطأ، فإن تقييم أداء نوير يظل إيجابيًا بالنظر لكمية الهجمات التي واجهها، مقارنة بضعف التغطية الدفاعية من زملائه.

    أوباميكانو .. على ريال مدريد وليفربول أن يراجعوا حساباتهم مرة أخرى!

    في الوقت الذي تتصاعد فيه التقارير الأوروبية حول اهتمام ريال مدريد وليفربول بالتعاقد مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، جاءت مواجهة بايرن ميونخ أمام آرسنال لتقدّم صورة مغايرة تمامًا عن اللاعب، وربما تضع أكثر من علامة استفهام حول جاهزيته للخطوة الكبرى.

    أوباميكانو خاض واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم، حيث ظهر مرتبكًا منذ الدقائق الأولى، وعانى في التعامل مع الضغط والقوة الهجومية التي قدّمها لاعبو آرسنال، سواء في العمق أو على الأطراف.

    التفاهم بينه وبين شريكه في قلب الدفاع جوناثان تاه كان شبه غائب، إذ تُرك تاه وحيدًا في أكثر من موقف ضد مهاجمي آرسنال، بينما تأخر أوباميكانو في الارتداد أو افتقد التمركز الصحيح.

    أكبر مشكلات أوباميكانو في المباراة لم تكن فقط في الالتحامات أو الكرات الهوائية، بل في التمركزات الخاطئة التي أدت إلى فتح مساحات خطيرة أمام لاعبي آرسنال.

    مرات عديدة وجد نفسه خارج موقعه الطبيعي، إما بالتقدم غير المبرّر، أو التراجع المتأخر، وهي أخطاء جعلت خط الظهر البافاري في حالة فوضى واضحة.

    هذه الثغرات الفنية جعلته يُصنَّف كأحد أضعف لاعبي بايرن داخل الملعب، رغم محاولاته المتأخرة لتدارك الموقف في الشوط الثاني.

    مثل هذه المباراة، في توقيت حساس من الموسم، ومع وجود اهتمام كبير من أكبر أندية العالم، قد تكون مؤثرة للغاية في تقييم أوباميكانو، فالفرق التي تبحث عن مدافع يقود الخط الخلفي تحتاج لاعبًا قادرًا على الثبات تحت الضغط، لا من يتأثر سريعًا بحدة الهجوم أو سرعة الرتم.

