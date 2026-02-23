Getty Images Sport
ترجمه
نيوكاسل تطلق خططًا لدمج الاستاد الجديد مع مشروع تجديد المدينة بأكملها
منزل جديد لنيوكاسل؟
نيوكاسل على وشك اتخاذ قرار نهائي بشأن تجديد ملعب سانت جيمس بارك أو الانتقال إلى ملعب جديد. يمكن أن يبني فريق الماغبايز ملعبًا جديدًا بجوار ملعبه الحالي بسعة أكبر تصل إلى 68 ألف متفرج. كما أجرى النادي محادثات مع الحكومة المحلية بشأن تمويل مشروع لتحديث وتحسين مركز المدينة. يتضمن مشروع التجديد خططًا لبناء مبانٍ جديدة للتجزئة والترفيه والأعمال. كما سيتم تحسين شبكة النقل العام وبناء مساكن بأسعار معقولة. سيستثمر مالكو النادي، صندوق الاستثمار العام السعودي (PIF)، في المشروع، ولكن سيكون هناك حاجة أيضًا إلى أموال عامة. من المتوقع أن يكون ملعب نيوكاسل الجديد ثالث أكبر ملعب في المملكة المتحدة عند الانتهاء من بنائه، بعد ملعبي أولد ترافورد وويمبلي.
- Getty Images Sport
ماذا قيل عن ملعب نيوكاسل الجديد؟
تم استجواب مدرب نيوكاسل إيدي هاو حول خطط النادي لبناء ملعب جديد في نهاية عام 2025، وطالب ببعض الوضوح.
وقال: "بشكل أساسي، بالنظر إلى النادي من منظور أوسع، فإن ملعب التدريب والملعب، هذا الجزء من النادي، في حالة من عدم اليقين في الوقت الحالي". "فيما يتعلق بالاتجاه الذي سيسلكه النادي، سيكون من الخطوات المهمة توضيح ذلك واتخاذ كل شيء في المستقبل بطريقة إيجابية حقًا. سيكون لذلك تأثير كبير على كل شيء. أنا أتحدث أيضًا عن الأكاديمية في هذا الصدد والعمل الرائع الذي يتم هناك. إذا تمكنا من المضي قدمًا في كل شيء من حيث المرافق - لا أعتقد أن المرافق هي كل شيء - ولكنها طريقة رائعة لرفع المعايير وإظهار طموحك بطريقة واضحة وقوية حقًا.
"إذا كان هناك وقت إضافي لاتخاذ القرارات الصحيحة حتى يكون مشروع الاستاد صحيحًا، ويكون هو المناسب لنيوكاسل مهما طال عمر النادي، فليكن هناك وقت إضافي. الأمر نفسه ينطبق على ملعب التدريب. أنت بحاجة إلى الموقع والتصميمات المناسبة. أفضل أن يكون الأمر صحيحًا على أن يكون متسرعًا. أعلم أن هناك احتمالًا بنسبة 99.9٪ أنني لن أرى أيًا منهما في منصبي، لكنني ما زلت متحمسًا للتأكد من أنه سيكون موجودًا للأجيال القادمة في نيوكاسل، سواء كانوا مشجعين أو لاعبين."
لماذا الموقع مهم بالنسبة لنيوكاسل
قال ديفيد هوبكينسون، الرئيس التنفيذي لنادي نيوكاسل، إن النادي لم يتخذ بعد قرارًا بشأن تجديد ملعب سانت جيمس بارك أو الانتقال إلى ملعب جديد.
وقال في حديثه إلى talkSPORT: "الحقيقة هي أننا لم نتخذ قرارًا بعد. سانت جيمس بارك مكان ساحر، وسيكون مكانًا استثنائيًا يوم السبت عندما نلعب مباراتنا القادمة. يتسع لـ 53 ألف متفرج، ونعتقد أنه يمكن أن يكون أكبر، وهذا بالطبع يعني إيرادات واستثمارًا كبيرًا.
"لم نتخذ القرار النهائي بشأن ما سنفعله هنا، ونحن نعمل على ذلك كل يوم، ونقرر ما إذا كان هنا أو في موقع جديد، وما إذا كان تجديدًا أو ملعبًا جديدًا. لكن لدينا فرصة نسعى إليها ونعمل عليها كل يوم.
"جميع نماذجنا وجميع السعات تبدأ في نطاق 65-68 ألف. لا أعتقد أن أكبر من ذلك أمر جيد، لكننا نريد أيضًا أن نفكر في أننا إذا فعلنا شيئًا، فسيكون ملموسًا وهامًا. 10-15 ألف هنا سيكون مناسبًا.
"أعتقد أننا نفكر في إنشاء ملعب جديد، ولكننا لم نتقدم كثيرًا في هذا الشأن.
"لا نريد أن نكون في حقل مزارع في مكان نائي. ما يجعل نيوكاسل مكانًا مميزًا للغاية هو أن سانت جيمس بارك يقع هنا في وسط المدينة، وهذا أمر منطقي. في كل مكان عملت فيه، كان لي شرف وجود الساحة أو الاستاد في وسط المدينة - وهذا أمر مهم.
"موقع ملعب برنابيو الجديد، وملعب برنابيو الذي تم تجديده، وماديسون سكوير غاردن... الموقع مهم.
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيعود نيوكاسل إلى ملعبه مساء الثلاثاء عندما يواجه قاراباغ في مباراة الإياب من تصفيات دوري أبطال أوروبا. يتقدم فريق هاو بنتيجة 5-1 من مباراة الذهاب، وبالتالي فهو في طريقه للتأهل ومواجهة برشلونة أو تشيلسي في دور الـ16.
إعلان