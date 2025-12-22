وكان نيمار قد خاض آخر مباراة مع منتخب البرازيل في 18 أكتوبر 2023، حينما كان يواجه أوروجواي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

هذه الإصابة تسببت في غيابه طويلًا عن الملاعب لما يزيد عن السنة، وأثرت على مسيرته كثيرًا مع الهلال، بعدما كان نيمار يحتفل لتوه بتحطيم الرقم القياسي للأسطورة بيليه، ليصبح الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل، بإحرازه هدفين في شباك بوليفيا، في سبتمبر 2023.

ويملك نيمار جونيور مسيرة طويلة مع المنتخب البرازيلي، حيث شارك في 128 مباراة دولية، سجل خلالها 79 هدفًا وصنع 59 تمريرة طويلة، كما توج مع "السليساو" بكأس القارات 2013، وحقق المركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2014، فضلًا عن فوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016.

وسجل نيمار مشاركته في 3 نسخ من كأس العالم "2014، 2018، 2022"، ورغم تسجيله 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة، إلا أنه لم ينجح في تحقيق حلم السادسة الغائبة منذ فوز البرازيل بآخر ألقابها في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002.

* حقق المركز الرابع في كأس العالم 2014 (غاب عن سباعية ألمانيا في نصف النهائي، ومباراة المركز الثالث).

* ودع كأس العالم 2018 من ربع النهائي، بعد الخسارة أمام بلجيكا (1-2).

* ودع كأس العالم 2022 من ربع النهائي، بعد الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح.