"نحن في انتظاره" .. باب جديد يفتح أمام نيمار لإنقاذه من جحيم سانتوس

من المرجح أن يواجه بوكا منافسة من إنتر ميامي على التعاقد مع نيمار، حيث صرح حارس مرمى المنتخب الأمريكي السابق براد فريدل مؤخرًا لموقع GOAL عن سبب منطقية الصفقة التي قد تؤدي إلى إعادة تشكيل الثلاثي الهجومي الأسطوري "MSN": "أعتقد أن ذلك سيكون مخاطرة من جانب أي طرف؛ أعتقد أن الأمر يعتمد فقط على كيفية صياغة العقد. عليك أيضًا أن تزن الإيجابيات والسلبيات — عندما توقع مع أساطير كرة القدم مثل نيمار، عليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار الفرص التجارية التي تصاحب ذلك، والتي تتزامن في معظم الأحيان مع الراتب والأجر الذي ستدفعه.

"الجانب الإيجابي هو أن هذه الدوري أقل مستوى من الدوري الذي يلعب فيه. ليونيل ميسي هو أعظم لاعب في كل العصور، لكنه يمكنه اللعب لسنوات عديدة أخرى في الدوري الأمريكي لكرة القدم. إنه دوري يسمح للاعبين بالقيام بذلك، لذا أعتقد أن إنتر ميامي بحاجة إلى تقييم إيجابيات وسلبيات ما يمكنهم كسبه خارج الملعب ومحاولة القيام بذلك بشكل صحيح.

"إذا تمكنوا من صياغة العقد بشكل صحيح، فسيحد ذلك من المخاطر. أما بالنسبة لوجود نيمار إلى جانب ميسي مرة أخرى، فليس لدي يقين. سننتظر ونرى، لكن الدوري يحتاج إلى القيام بشيء على الصعيد التجاري".