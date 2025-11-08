FBN-BRA-NFL-KANSAS CITY CHIEFS-LOS ANGELES CHARGERSAFP
Ritabrata Banerjee و علي سمير

"لن تلعب كجناح وهذا مركزك الأفضل" .. أنشيلوتي يوجه نصيحة لنيمار من أجل الظهور في كأس العالم 2026

المدرب الإيطالي واصل استبعاده لنجم برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال السابق

نصح كارلو أنشيلوتي نيمار بتغيير مركزه ليعود إلى أفضل مستوياته بعد استبعاد أسطورة السيليساو من المنتخب الوطني للمرة الرابعة منذ توليه منصب المدير الفني في الصيف. 

 لياقة نيمار ومستواه يظلان تحت المجهر منذ انضمامه إلى سانتوس البرازيلي، ويواجه اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا خطر تفويت مشاركته الرابعة في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا العام المقبل. 

  • نيمار يُستبعد مرة أخرى من تشكيلة المنتخب البرازيلي

    للمرة الرابعة منذ تولى أنشيلوتي مسؤولية المنتخب البرازيلي في الصيف، تم استبعاد المهاجم الأسطوري نيمار من تشكيلة السيليساو، حيث أعلن المدرب الإيطالي عن تشكيلة فريقه للمباريات الودية الدولية المقررة هذا الشهر.

    لم يشارك نيمار مع البرازيل منذ أكتوبر 2023، عندما تعرض لتمزق في أربطة الركبة خلال مباراة مع أوروجواي. قضى 12 شهراً على مقاعد البدلاء يتعافى من تلك الإصابة، وهو الآن في عامه الثاني من الغياب عن الساحة الدولية.

    لم يستدع أنشيلوتي نيمار منذ توليه مسؤولية المنتخب البرازيلي بسبب سلسلة من الإصابات المؤسفة، حيث انتهت آخر مشاركة له في مارس 2025 بالانسحاب. عانى المهاجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان من صعوبات في الابتعاد عن طاولة العلاج.

  • Japan v Brazil - International FriendlyGetty Images Sport

    نصيحة أنشيلوتي لنيمار

    وفيما يتعلق باستبعاد نيمار، قال أنشيلوتي لمجلة PLACAR: "نعم، نعم (يضحك)، [السؤال الذي سمعته أكثر من غيره حتى الآن] هو عن نيمار، لكن هذا أمر طبيعي لأنه أسطورة كرة القدم البرازيلية. لذا، هذا أمر طبيعي. أعلم أن الجميع يريد أن يعود نيمار إلى أفضل حالاته البدنية. وكذلك الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والمدرب والطاقم الفني للمنتخب الوطني يأملون أن يعود نيمار إلى أفضل مستوياته".

    وأضاف:" الحقيقة هي أن كرة القدم اليوم تتطلب الكثير من الأشياء. ليس فقط الموهبة، ولكن أيضًا الحالة البدنية والكثافة... آمل أن يكون نيمار في أفضل مستوياته".

    وتابع:"أعتقد أنه يحتاج إلى اللعب في مركز أكثر، وليس كجناح، لأن الجناحين في كرة القدم اليوم هم لاعبون تحتاج إلى مساعدتهم دفاعيًا أيضًا. عندما تلعب في مركز أكثر عمقًا بالملع، يكون العمل الدفاعي أقل بكثير مما هو عليه عندما تلعب كجناح. وأعتقد أيضًا أن اللاعب الموهوب جدًا، الأقرب إلى المرمى، لديه فرص أكثر لتسجيل الأهداف. [الرقم 9 الوهمي] قد يكون مركزه المثالي".

  • مستقبل نيمار في سانتوس موضع شك

    نيمار، الذي عاد إلى نادي طفولته في يناير من هذا العام، يقترب من نهاية عقده، ولا يزال سانتوس غير متأكد تمامًا مما إذا كان سيقدم عرضًا لتمديد عقد النجم المخضرم.

     وفي حديثه عن تجديد عقد نيمار، قال رئيس النادي تيكسيرا: "مشروع نيمار ليس لمدة ستة أشهر أو سنة. إنه يستمر حتى كأس العالم 2026. كان سانتوس على دراية بكيفية التعامل معه، والاستثمار الذي تم القيام به. إنه عمل كبير للغاية. يقوم سانتوس ونيمار بتقييم الوضع بشكل دوري. قمنا بتقييمه عندما جاء، والرؤية اليوم أصبحت مختلفة. وسيتم تقييم الوضع المالي من قبل الطرفين حتى نهاية العام. إنه لا يقلق بشأن الأمور المالية. وسانتوس لديه حدود مالية".

    وأوضح:"مشروع نيمار هو كأس العالم 2026. هناك حالة من التفاهم والتواصل الإيجابي بين الطرفين لمحاولة إيجاد أرض مشتركة للوقوف عليها من أجل التوصل إلى حل وسط".

  • NeymarGetty Images

    هل سيلعب نيمار في كأس العالم 2026؟

    ينتظر مشجعو البرازيل بفارغ الصبر عودة نيمار إلى صفوف المنتخب الوطني مع اقتراب موعد كأس العالم 2026. لم يتبق أمام نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق سوى فترة التوقف الدولية في مارس ليثبت نفسه أمام أنشيلوتي، حيث لا يزال متحمسًا لتمثيل المنتخب الوطني للمرة الرابعة في مسيرته في أمريكا الشمالية الصيف المقبل.

    ولكن في غضون ذلك، سيتعين على اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أن يحافظ على لياقته البدنية ويقدم أداءً ثابتًا مع سانتوس ليحصل على دعوة للمشاركة في المباريات الودية في مارس.

    في غضون ذلك، من المقرر أن يواجه منتخب البرازيل بقيادة أنشيلوتي منتخبي السنغال وتونس في مباراتين وديتين متتاليتين يومي 15 و18 نوفمبر على التوالي.

