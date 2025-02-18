"كل شيء يمكن أن يحدث!" .. نيمار يثير الجدل بعد مزاعم العودة إلى برشلونة ويبرر عقده قصير الأمد مع سانتوس

نيمار يخرج عن صمته بعد جدل مستقبله..

تحدث النجم نيمار دا سيلفا جونيور عن العقد "قصير الأمد"، الذي وقعه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2025".

نيمار البالغ من العمر 33 سنة، عاد إلى فريق طفولته سانتوس في يناير 2025؛ وذلك بعد فسخ عقده مع نادي الهلال، الذي مثّله على مدار عامٍ ونصف، كان مليئًا بالإصابات.

ووقع النجم البرازيلي على عقود تربطه بسانتوس، لمدة 6 أشهر فقط حتى 30 يونيو 2025؛ وسط أنباء عن رغبته في العودة إلى أوروبا الصيف القادم، وتحديدًا من بوابة ناديه الأسبق برشلونة.