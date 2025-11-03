"كانا معًا طوال الليل".. نيكي نيكول رفقة "رجل آخر" بعد الانفصال عن يامال!

بعد مرور نحو شهرين على كشف لامين يامال ونيكي نيكول عن علاقتهما علنًا، جاء إعلان الانفصال المفاجئ، لينهي العلاقة العاطفية الأشهر في الفترة الأخيرة، والتي جذبت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم.

يُذكر أن أنباء الانفصال انتشرت بعد أن حذفت نيكول جميع صورها مع نجم برشلونة من حسابها على "إنستجرام"، ما أثار موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل.

أغلق لامين يامال (18 عاماً) باب التكهنات في تصريحات للإعلامي خافي هويوس، قائلاً: "انتهت علاقتي بنيكي نيكول منذ فترة، ولم يكن السبب خيانة كما يُقال، بل كان القرار مشتركًا وبكل احترام".

من جانبها، حسمت نيكي نيكول الجدل عبر المصور جوردي مارتن، مؤكدة أن الانفصال حدث "منذ بضعة أيام، منذ مغادرتي برشلونة".

ودافعت نيكول بقوة عن يامال، نافية شائعات خيانته لها (التي ربطته بمؤثرة إيطالية)، وقالت: "لم يكن هناك أي خيانة، ولو حدثت، كنت سأكون أول من يوضح الأمر، كما فعلت في الماضي، لم نكن نخطط للإعلان عن الانفصال، لكن بعد انتشار هذه الشائعات، اضطررت لتوضيح الحقيقة".