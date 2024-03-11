نونيز لا يقارن بهالاند؟.. "عشوائي" ليفربول أصبح بنفس تأثير وأهمية "آلة" السيتى!

المقارنة بين نونيز وهالاند ليست عادلة!

لأول مرة منذ أكثر من 18 شهرًا، يبدو أن النجم الأوروجواياني داروين نونيز، سيكون مهمًا لفريق ليفربول مثل أهمية إرلينج هالاند، لمانشستر سيتي.

وبعد أقل من ثلاثة أشهر من الموسم الماضي كان آندي روبرتسون، نجم ليفربول يطالب بوضع حد للمقارنات المستمرة بين داروين نونيز هالاند، وقال لاعب الريدز: "السبب الوحيد للمقارنة بينهم هو أنهم يلعبون في نفس المركز وهذا ليس عادلًا على أي لاعب ولكنه أمر لا مفر منه".

ولم يكن نونيز وهالاند، مجرد مهاجمين فقط فقد كانوا أيضًا صفقات صيفية بمبالغ باهظة وانضموا إلى أفضل ناديين في إنجلترا، حتى أنهم ظهروا لأول مرة في المنافسة مع فريقهم بنفس المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتفوق نونيز، في تلك المواجهة الأولى على هالاند، حيث شارك من مقاعد البدلاء وحصل على ركلة جزاء وسجل هدفًا ليقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 ويتوج الريدز بلقب بطولة الدرع الخيرية ولكن انفجر هالاند، بعد ذلك وتم اعتباره أعظم هداف فى تاريخ الدوري الإنجليزي بينما كان نونيز يُعرف باسم "مجرد آندي كارول".